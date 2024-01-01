以曾掌「加埃走廊」逾廿載 重佔或令開羅陷兩難

哈馬斯及其他巴人被指一直沿費拉德爾菲走廊挖建地道，從埃及走私武器和物資，以色列視為安全威脅。去年10月以哈戰爭爆發後，以色列尋求重奪走廊控制權，埃及和哈馬斯強烈反對。費拉德爾菲走廊如重新落入以色列之手，以色列除將控制關鍵的拉法口岸外，也會變相完成包圍加沙，為所謂加沙「去軍事化」鋪路。

埃及一直擔心以哈戰爭會蔓延至費拉德爾菲走廊，除憂慮大量加沙難民湧入外，亦有專家分析認為，如以色列佔領拉法及費拉德爾菲走廊，或令埃及進退兩難，因以方可能要求埃方採取行動，封鎖向加沙剩餘武裝分子轉移武器的渠道，若埃及批准，或被理解為同意以色列控制加沙，可能被其他阿拉伯國家視為幫助以色列並背棄哈馬斯。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）