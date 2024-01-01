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以欲控加沙埃及邊界 罕見警告攻伊朗 內塔尼亞胡稱將續戰多月 聯國秘書長警告升級風險

【明報專訊】在外界擔心以哈戰爭會蔓延至整個中東地區之際，以色列總理內塔尼亞胡上周六（去年12月30日）召開記者會，稱該國正在「所有戰線」作戰，針對哈馬斯等巴勒斯坦武裝組織的戰鬥仍「將持續多月」，亦罕見地警告或會直接攻擊伊朗。他又表示以軍必須控制加沙與埃及邊界的戰略緩衝區「費拉德爾菲走廊」，令這可能成為戰事下一階段焦點。

內塔尼亞胡稱其對當下戰爭的政策「清晰」：以色列將繼續戰鬥至所有目標達成，主要是殲滅哈馬斯及讓所有以色列人質獲釋，並「確保加沙不再對以色列構成威脅」。他指以軍正加深跟哈馬斯的戰鬥，需要更多時間方能取得「絕對勝利」。

巴人武裝被指沿走廊挖地道走私

內塔尼亞胡強調，加沙和埃及之間邊境長14公里的「費拉德爾菲走廊」（Philadelphi Corridor）「必須落入我們（以色列）手中」並被封鎖，稱「其他安排將無法確保達成我們想要的解除武裝結果」。費拉德爾菲走廊是唯一以軍目前未有全面控制的加沙邊境，哈馬斯等巴人武裝組織被指一直沿走廊挖建地道，從埃及走私武器和其他物品進入加沙，如以軍控制該走廊，勢將引發人道和物資運送危機。

鑑於黎巴嫩真主黨對以色列的攻擊持續升級，內塔尼亞胡指他正致力回復北部邊境的安全，讓避難撤走的當地居民可回家。他警告說：「假如真主黨擴大戰事，將遭受其做夢也沒想過的打擊，而這也包括伊朗。」真主黨是伊朗「抵抗軸心」陣營的關鍵成員，長期接受德黑蘭資助和訓練來對抗以色列。

以被指襲敘北 最少23親伊朗武裝被殺

聯合國安理會上周五再次就以巴局勢召開緊急會議。聯合國秘書長古特雷斯同日發聲明警告，指以色列與哈馬斯及其他組織之間「存在衝突升級和誤判的風險」，衝突外溢可能對整個中東地區造成「毁滅性後果」。

以色列跟伊朗及其中東激進盟友之間的緊張局勢升溫，令人擔憂以哈戰爭會開啟第二條戰線。以軍稱兩架飛機前天從黎巴嫩南部闖入以色列領空發動攻擊，以軍戰機廣泛空襲黎南城鎮卡夫爾基拉（Kafr Kila）的真主黨成員還擊。

敘通社稱，以色列空軍上周六傍晚襲擊敘利亞北部城市阿勒頗南邊，以軍拒絕評論。總部設於英國的「敘利亞人權觀察組織」則表示，當天有最少23名親伊朗武裝分子，包括4名真主黨成員、8名伊朗人、5名敘利亞人和6名伊拉克人死於襲擊，疑是以色列所為。

加沙衛生部指兩難民營通宵捱炸

在加沙，路透社引述當地居民和醫護人員稱，前天的戰鬥集中在中部布賴吉、努賽拉特、馬加齊，以及南部的汗尤尼斯。哈馬斯轄下的加沙衛生部昨表示，中部的扎維達和馬加齊兩座難民營通宵受轟炸，造成大批民眾死亡。

解救馬士基貨船 美稱擊落兩枚胡塞導彈

美軍中央司令部表示，前天接到丹麥航運公司馬士基旗下貨櫃船「馬士基杭州」號（Maersk Hangzhou）報稱通過紅海時被導彈擊中，美軍驅逐艦「格雷夫利」號（USS Gravely）及「拉布恩」號（USS Laboon）前往救援期間，擊落兩枚從也門發射的反艦彈道導彈。美軍中央司令部指，這是去年11月19日以來「抵抗軸心」成員胡塞武裝第23次非法攻擊國際船舶。馬士基昨宣布，旗下貨船未來48小時暫停駛經紅海。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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