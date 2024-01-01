金正恩歷史性重新定調朝韓關係 「北南敵對非同族 無法統一」

韓警告伙美日切斷平壤資金流

金正恩前日發表《關於2024年度鬥爭方向》報告，表明因應韓國總統尹錫悅上台推行的反朝政策等，朝韓「再也不是同族關係、同質關係，而且完全固定為敵對的兩個國家關係、戰爭中的兩個交戰國關係」。他說：「把宣布我們為『主敵』並勾結外部勢力窺視着『政權崩潰』和『吸收統一』機會的敗類，看成和解與統一的對象，這是我們不該再犯的錯誤。」

金正恩斥韓「勾結外力敗類」

尹錫悅上台後表明採取比前朝更強硬的對朝政策，說服了美國調派核動力潛艇以至可攜核武的戰略轟炸機停靠韓國境內，以作核威懾，惹來朝方強烈反彈，指控是「蓄意的核戰挑釁舉動」。朝鮮2022年9月宣布已成為「不可逆轉」的核武國，2023年11月成功發射首枚軍用間諜衛星。

朝今年欲增持核武 多射3枚偵察衛星

金正恩指摘美國對朝鮮「施加各種形式的軍事威脅」，美韓冒險對抗和軍事挑釁，使朝鮮半島「常處無法控制的危機狀况……隨時可能爆發戰爭」。他指示朝鮮要加快軍事準備，一旦發生核危機，可動員「包括核武裝力量在內的所有物理手段和力量」來平定韓國領土。談到朝鮮國防產業，他指今年會持續增加核武、開發生產導彈，發射多3枚偵察衛星，推動航天科技發展，提高海軍的水下水上戰鬥力，開發和生產各種無人武器裝備和威力強大的電子戰手段。

勞動黨又在會上承認，因2022年農產失收，一度遭遇嚴重糧食危機。

撤職一年 朴正天重任軍方一把手

另外，朴正天獲補選為勞動黨中央軍委副委員長，意味他在去年元旦被公布撤職約一年後重新當上軍方一把手。負責管理生產供俄常規炮彈的軍需工業部長趙春龍獲委任黨中央政治局委員、黨中央書記。

（法新社/朝中社/韓聯社）