明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

狂炸烏克蘭翌日 俄指烏襲別爾哥羅德釀14死

【明報專訊】俄羅斯上周五向烏克蘭發動被指是侵烏以來其一最大規模的空襲轟炸行動翌日，境內距離俄烏邊境不足40公里的別爾哥羅德昨日（30日）傳出受攻擊（圖，路透社），俄方指控是烏軍所為，造成當地12名成人和兩名兒童被殺，另有108傷，當中15人是兒童。總統普京已聽取匯報，國防部警告烏方這次攻擊「不會不受懲罰」。烏克蘭暫未回應。

別爾哥羅德州長格拉德科夫昨日表示，在當地時間約下午3時，烏軍在烏克蘭境內向別爾哥羅德市中心發動攻擊，他之後表示已啟動導彈攻擊警示，敦促市民尋找庇護位置。俄羅斯當局表示，其防空單位上周五在別爾哥羅德州摧毁13支烏軍火箭，上周六俄軍再在全國各地擊落32架烏軍無人機。

波蘭指俄導彈闖領空 召代辦解釋

俄軍前日的轟炸在烏克蘭各地合共造成至少39死160傷。波蘭政府上周五指控一枚相信來自俄羅斯的導彈當日早上闖入其領空近3分鐘後離開。

事發於當日早上約7時（香港時間下午2時），涉事導彈被指從烏克蘭飛近波蘭東南部盧布林省城市扎莫希奇（Zamosc），最深入處離邊境40公里，之後再進入烏克蘭空域，相信與當天俄軍大規模轟炸烏克蘭行動有關。波蘭副防長弗齊亞泰克向傳媒表示，需小心調查俄方是否挑釁或有意測試波蘭反應。俄軍侵烏至今共有3枚導彈飛入波蘭。波蘭副外長巴托謝夫斯基事後召見俄羅斯駐波蘭代辦奧爾達什，要求解釋並立即停止這類活動。奧爾達什要求波方出示明確證據，斥對方說法是「毫無根據的指控」。

（BBC/CNN/衛報）

（俄軍侵烏）

上 / 下一篇新聞