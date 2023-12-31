狂炸烏克蘭翌日 俄指烏襲別爾哥羅德釀14死

別爾哥羅德州長格拉德科夫昨日表示，在當地時間約下午3時，烏軍在烏克蘭境內向別爾哥羅德市中心發動攻擊，他之後表示已啟動導彈攻擊警示，敦促市民尋找庇護位置。俄羅斯當局表示，其防空單位上周五在別爾哥羅德州摧毁13支烏軍火箭，上周六俄軍再在全國各地擊落32架烏軍無人機。

波蘭指俄導彈闖領空 召代辦解釋

俄軍前日的轟炸在烏克蘭各地合共造成至少39死160傷。波蘭政府上周五指控一枚相信來自俄羅斯的導彈當日早上闖入其領空近3分鐘後離開。

事發於當日早上約7時（香港時間下午2時），涉事導彈被指從烏克蘭飛近波蘭東南部盧布林省城市扎莫希奇（Zamosc），最深入處離邊境40公里，之後再進入烏克蘭空域，相信與當天俄軍大規模轟炸烏克蘭行動有關。波蘭副防長弗齊亞泰克向傳媒表示，需小心調查俄方是否挑釁或有意測試波蘭反應。俄軍侵烏至今共有3枚導彈飛入波蘭。波蘭副外長巴托謝夫斯基事後召見俄羅斯駐波蘭代辦奧爾達什，要求解釋並立即停止這類活動。奧爾達什要求波方出示明確證據，斥對方說法是「毫無根據的指控」。

（BBC/CNN/衛報）

（俄軍侵烏）