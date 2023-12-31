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阿根廷確認拒入金磚國家集團

【明報專訊】原訂於2024年元旦（周一）加入金磚國家集團（BRICS）的阿根廷，上周五（29日）正式確認拒絕加入。

金磚集團由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非組成。集團在今年8月24日於南非舉行的峰會上宣布，邀請阿根廷、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及和埃塞俄比亞6國加入，與會的中國國家主席習近平表示，金磚國家都是「具有重要影響的國家」，這次擴員「符合新興市場國家和發展中國家共同利益」。

極右總統當選 屢次批評中國

不過，極右政客米萊伊（Javier Milei）上月當選阿根廷總統前屢次批評中國，又曾表明反對阿根廷加入金磚集團，因為「阿根廷的地緣政治盟友是美國和以色列，阿根廷不會與共產主義國家結盟」。他當選後，獲提名為外長的蒙迪諾即公開表示，阿根廷不會加入金磚集團。

米萊伊在近日發給金磚集團的信函中表示，其外交政策與前朝政府有很多不同之處，因此將審視前任政府所作的一些決定，包括為阿根廷積極參與金磚集團建立一個專門單位。他直言「現在不是加入新興國家集團的適當時機」，但同時強調有意加強雙邊關係，特別是在增加貿易和投資上。阿根廷傳媒估計，米萊伊發出拒絕加入金磚集團的公函，也是為了可以全心關注國內經濟危機。

（法新社/BBC/中央社）

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