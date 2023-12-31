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獲釋以女人質稱遭非禮：加沙無一公民無辜

【明報專訊】21歲的以色列-法國雙重國籍女子舍姆（Mia Schem）被哈馬斯擄走禁錮54天後，到11月30日獲釋。她上周四（28日）接受以色列傳媒訪問敘述個人經歷，表示被擄期間感受到加沙巴人的憎恨，聲言當地「無一公民無辜」。

手臂中槍沒麻醉藥下動手術

舍姆表示遇事當天與友人駕車逃走但車胎被子彈擊中。她目擊哈馬斯成員槍殺負傷者，她手臂中槍曾伏地詐死，可是因鄰近汽車着火而被察覺。她自言被武裝人員非禮上身，抓住頭髮拉上車擄到加沙，雙手被膠帶縛住，被囚於醫院後房，3天後在沒有麻醉藥下接受臂傷手術，過程被拍成哈馬斯宣傳片。

遭監視捱餓 受小孩戲弄

手術後，她被送到某跟哈馬斯有關的一戶人家，囚禁於一個房間，被一名武裝人員猥瑣監視，令自己一直擔心會遭強姦。該武裝人員的妻子經常不給她食物，有小孩還拿一包糖詐裝給她吃戲弄她。她表示被擄期間只感受到對方的仇恨，認為當地孩子一出世就被教育恨仇猶太人，加沙「無一公民無辜」。

不過，14歲巴人少年扎加勒（Abdelrahman al-Zaghal）的遭遇，反映另一面的殘酷現實。

扎加勒今年8月在東耶路撒冷外出買麵包，其間頭部和盆骨中槍，醒時已被捕及被控投擲汽油彈，直至近日以哈「換囚」才獲釋。惟他身上重傷未癒，今後求學仍待以色列當局批准。他兩年前跟與堂兄弟玩耍時，已曾被指向以軍擲石而遭拘留和毆打。

國際兒童保護組織巴勒斯坦分部表示，以軍自2000年拘捕了約1.3萬名未成年人，幾乎全是12歲至17歲的少年。

（以色列時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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