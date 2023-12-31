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南非入稟國際法院 控以國種族滅絕 促緊急頒令阻襲加沙 以反斥「血的誹謗」

【明報專訊】以色列-哈馬斯戰爭將滿3個月，加沙哀鴻遍野，至今超過兩萬巴勒斯坦人喪命。南非上周五（29日）向聯合國轄下國際法院（ICJ）啟動訴訟程序，指控以色列在加沙剿滅哈馬斯的戰事實行種族滅絕，違反履行1948年聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》義務，促請法庭頒緊急命令使以軍停止攻擊行動。以色列外交部斥南非作出「血的誹謗」，「卑鄙和輕蔑地利用法院」。

ICJ表示，南非入稟國際法院控告以色列違反《防止及懲治滅絕種族罪公約》義務，請求法庭頒布臨時或短期措施，命令以色列停止加沙的軍事行動。其訴訟申請書指「以色列的所為和不作為」意欲「消滅大部分加沙巴勒斯坦民族、種族和族裔群體」，「具備種族滅絕性質」，敦促ICJ盡快採取措施「保護巴勒斯坦人的權益不受進一步的、嚴重的、不可彌補的傷害」，包括發布臨時或短期措施命令以色列停止在加沙的軍事行動，並確保以色列遵守公約，停止種族滅絕行為。

巴勒斯坦自治政府外交部歡迎南非提控，盼國際法院「馬上採取行動保護巴人及呼籲佔領勢力以色列停止猛烈攻擊」。以色列外交部駁斥南非指控「沒有事實和法律根據」，是「血的誹謗」（blood libel），亦是對國際法院「卑鄙和輕蔑的利用」。它譴責哈馬斯利用加沙百姓做「人肉盾牌」，竊取外界對加沙巴人的人道援助。

南非引用公約於猶太大屠殺後起草

國際法院是聯合國主要司法機關，設在荷蘭海牙，1946年開始運作，負責審理各國就國家間爭端向法院提交的訴訟案件，並可就聯大、安理會等聯合國機構提交的法律問題發表諮詢意見，惟其裁決雖具法律約束力，卻不常被重視。例如2022年3月俄羅斯沒有理會ICJ要求即時停止攻擊烏克蘭的命令。另一國際常設司法機構國際刑事法庭（ICC）正在調查加沙和西岸發生的暴行，但以色列並非ICC成員，不受該法院管轄。

《防止及懲治滅絕種族罪公約》在二戰發生猶太人大屠殺後起草，它訂定了「蓄意全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」皆屬犯罪，於1948年在聯大一致通過。美國波士頓大學國際人權診所主任阿克拉姆（Susan Akram）表示，雖然難以證明種族滅絕意圖，但有大量陳述足以證明以軍在這場衝突中「蓄意全部或局部消滅」加沙巴人。

南非一直支持巴勒斯坦立國。以哈戰爭後，該國狠批以色列做法，國會11月表決通過關閉以色列駐普勒托利亞的大使館，召回駐以色列外交官及停止兩國外交。南非國際關係與合作部（外交部）上周五發表聲明，指「以色列尤其是從2023年10月7日起，一直未能防止屠殺，未能檢控直接屠殺和公開煽動屠殺」，南非對於以色列現時無差別地動用武力及驅逐居民，持續有反人類和戰爭罪行等報告表示「嚴重關切」。

加沙一半建築被毀 逾2萬巴人死

截至12月中，加沙有近七成住宅和一半建築被毀或受破壞，大量民用設施和基建設施被毀，包括三分之二學校，36家醫院中只有8間能夠接收傷病者。加沙衛生部稱，當地在戰事中有2.1萬人死亡，大部分為婦孺。加沙官員昨日表示，在過去24小時以軍攻擊加沙中部的行動造成約100名巴人死亡，158人受傷。

（紐約時報/路透社/法新社/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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