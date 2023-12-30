緬因州繼科州取消特朗普初選資格

指涉國會山莊騷亂

特朗普的支持者2021年1月6日衝擊國會山莊，企圖推翻2020年大選結果。特朗普已因涉嫌試圖推翻大選結果而被起訴。有來自共和民主兩黨的緬因州前州議員指出，美國憲法第14修正案第3款禁止宣誓效忠美國後參與叛亂者擔任公職，特朗普因此應被取消參與該州初選資格。

緬因州負責選務的州務卿貝洛斯（Shenna Bellows）本月較早時主持聆訊，周四公布裁決稱，指國會山莊騷亂是在特朗普要求、知情並支持下發生，指憲法不允許攻擊政府根基，因此認為，根據憲法第14修正案第3款，特朗普的名字不應出現在明年總統大選緬因州初選選票上。

裁決僅適用於緬因州明年3月的初選，但可能影響特朗普在明年11月大選中的資格。緬因州有4張選舉人票，但並非「勝者全拿」。特朗普2020年贏得該州一張選舉人票。

特朗普競選團隊發言人表示特朗普將對裁決提出上訴，批評裁決是竊取選舉、剝奪選民的選舉權。

（路透社/法新社/中央社/美國之音）