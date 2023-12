反對攻加沙復仇屠殺 以青年拒服兵役判囚

米特尼克周二(26日)前往一個基地服刑前拍片,為拒服兵役辯護:「針對加沙的犯罪攻擊不能解決哈馬斯的殘暴屠殺。暴力不能解決暴力,這就是我拒絕的原因。」

「無法抹去巴人與這片土地聯繫」

網上流傳一份米特尼克的聲明,當中提到「與巴勒斯坦人的持續衝突沒有軍事解決方案。即使世界上發生了所有暴力,我們也無法抹去巴勒斯坦人民或他們與這片土地的聯繫,就像猶太人或我們與這片土地的聯繫,也無法抹去一樣。」

米特尼克補充說:「我拒絕相信更多的暴力會帶來安全,我拒絕參加復仇戰爭。外交、政治努力和政策改變,是防止雙方進一步破壞和死亡的唯一途徑。」

指「以眼還眼」徒增殺戮苦難

米特尼克寫道:「繼續這種『以眼還眼』循環,而不去思考能夠為我們所有人提供安全和自由的實際解決方案,只會導致更多的殺戮和苦難。」他指出,真正的變革只能來自兩國人民,而不是以色列的「腐敗政客」或哈馬斯的領導人,「這種變革將在我們認識到多年來巴勒斯坦人民的苦難,以及這些苦難是以色列政策的結果時到來」。

入獄前夕,米特尼克在社交平台X貼出已故民謠歌手安妮·菲尼(Anne Feeney)作品Have You Been to Jail for Justice?(你為正義坐過監嗎?)的歌詞,包括「法律由人制定」和「人可能會錯」。

以色列國防軍表示,聽取米特尼克的理由後,一致確定未發現他有「出於良心拒服兵役」的正當理由。米特尼克刑滿後要再度會見審查官。

(以色列時報/半島電視台/Business Insider)

(以色列-哈馬斯戰爭)