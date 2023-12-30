以軍改口認用不當彈藥襲難民營 同日公布誤殺人質報告 強調不持惡意開火

彈藥性質不符 連帶傷害原可避免

哈馬斯轄下加沙衛生部表示，平安夜那次襲擊造成最少70人死亡，聯合國則指有86個。以色列公共廣播公司Kan周四引述一名以軍官員稱，空襲馬加齊（Maghazi）難民營時所用的彈藥種類不符合該次攻擊的性質，造成原可避免的廣泛連帶傷害。以軍發言人當晚回應稱，空襲針對位於兩處相連地點的「數名哈馬斯成員」，事前「已採取措施盡量減少對非戰鬥人員的傷害」，但以軍初步調查顯示周邊多棟目標以外的建築被擊中，故對非戰鬥人員造成「不可預期」的傷害，對此感到遺憾，稱正努力從中汲取教訓。

以軍官：戰事期間犯錯難免

以色列空軍參謀長蒂施勒（Omer Tischler）周三曾表示，策劃空襲時遵從的原則包括事前疏散平民，選擇合適的彈藥以把連帶傷害減至最低。他又為動用非制導炸彈辯護，指全球其他軍隊也慣常使用，並稱即使炮彈非由全球定位系統（GPS）引導，仍獲「正確使用」：戰機電子系統會計算出適合施放的時點，以準確擊中目標。惟蒂施勒最後坦承戰事期間犯錯難免。

另一方面，以軍同日公布誤殺人質調查報告，指以軍早於12月10日已表示在事發的加沙市謝賈亞（Shejaiya）戰區一處地道口旁發現以希伯來語寫有「救命」的字條，以及一張哈馬斯成員的身分證。以軍檢查後研判迹象與被擄以色列人質無關。同日以軍偵察部隊在突襲同區數棟建築時，也曾聽到希伯來語的呼救聲，直到事發前一天的12月14日，以軍無人機在事發地點200米外一棟建築旁拍得包括指明有「3名人質」的求救符號，惟以軍研判以上種種皆為哈馬斯引他們掉進伏擊陷阱的誘餌。同時以軍領導層雖相信人質存在，但並不確認他們的確實位置，只曾下令停止轟炸人質可能所在地點。

殺人質士兵視線受阻 噪音蓋過指令

以軍調查亦基於空中影像和分析，3名上身赤裸的人質中，有一人手舉白旗，稱事發時首名向人質開槍士兵的所在位置限制了他的視線，結果兩人被射殺，第3人、28歲的哈伊姆（Yotam Haim）逃回建築物後用希伯來語求救，指揮官命令他走近，同時下令士兵不要開槍，然而其中二人因身旁的坦克發出噪音聽不到指令，開槍殺死了哈伊姆。調查報告批評前線部隊遇上人質時「警覺不足」，但強調以軍誤殺3人質並非「惡意所為」，而是按當時的形勢判斷所採取的「正確行動」，因此不會受到懲處。

以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）說，當士兵處於沒有直接威脅的情況時，必須謹慎行事，並應嘗試確認射擊區內人員的身分。他表示，3名人質被誤殺的悲劇「原可避免」，但壓力狀態和行動環境令士兵難以辨認他們的身分。

（以色列時報/華爾街日報/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）