羅馬尼亞保加利亞分階段進神根區 3月海空入境免檢

「陸路神根」明年再議

羅馬尼亞和保加利亞2011年申請加入神根區，但部分歐盟成員國反對，憂慮兩國是非法軍火、毒品和偷渡者流入歐洲的主要途徑。在一年前的歐盟內政部長會議上，最後一個反對將神根區擴大到羅、保兩國的奧地利，指兩國的非法移民太多，在邊境管理方面尚待加強。羅馬尼亞方面認為不合理，引用了歐盟邊境管理局（Frontex）的數據，說明非法移民進入歐洲並非經由羅馬尼亞，而是西巴爾幹地區。奧地利近期讓步，同意兩國分階段加入神根區。對於開放陸地邊界，喬拉庫表示樂觀，相信談判在2024年取得成果。

被指多非法移民 多次申請遭拒

神根區是指履行1985年在盧森堡神根鎮簽訂《神根公約》的區域，1995年正式生效，現有27個締約國。設立神根區目的是允許人員於成員國之間自由流動。只要持有任何一個成員國的有效國民身分證明或簽證，就可免簽進出區內神根國家。

（Politico/路透社）