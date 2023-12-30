委國邊境增5000兵軍演 「防禦」英艦訪圭亞那

「特倫特」號不停靠圭亞那首都

委內瑞拉本月3日通過公投兼併其長期聲索主權的埃塞奎博地區（Essequibo），馬杜羅其後下令國營公司向該區發出開採能源礦藏的許可證、要求按圭亞那合約於當地作業的油企3個月內撤走，並建議劃出新省份。圭亞那總統阿里與馬杜羅本月較早時會面，雙方達成睦鄰友好與和平共處的承諾，同意避免使用武力。

英國周日公布將派「特倫特」號（HMS Trent）到盟友兼前殖民地圭亞那附近，表示為該艦在區內連串活動之一，未有提及委圭兩國領土爭議。法新社周五引述圭亞那外交部消息人士指出，「特倫特」號將於周五抵埗，並且逗留少於一周以參與公海防禦演習，其間該艦將不會停靠圭亞那首都喬治敦（Georgetown）。委內瑞拉早前要求圭亞那立即採取行動，讓「特倫特」號離開，及避免讓軍事力量捲入領土爭端。

馬杜羅轟英破壞委圭協議

馬杜羅周四批評英軍動作破壞委圭協議的對話、外交及和平精神，宣布在埃塞奎博城海岸舉行委國軍隊防衛聯合行動，回應英國對委內瑞拉和平與主權的「挑釁」及「威脅」。委內瑞拉東部地區軍方領袖稱，約5600名士兵已準備參與軍演。委國電視台播放馬杜羅公布的同時展示片段，顯示有戰機、巡邏船等參與軍演。

圭亞那是前英國殖民地，改制共和後仍是英聯邦國家，也是南美洲唯一的英語國家。圭亞那總統阿里周四嘗試緩和緊張局勢，稱無論是委內瑞拉還是其他國家，都毋須擔心在圭亞那主權領土或水域內的活動。

（法新社/路透社/衛報）