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人造鑽漸成潮流 標榜環保人道永續 售價僅天然鑽10% 吸年輕客珠寶鐘表商

【明報專訊】香港海關昨宣布偵破涉及虛報人造鑽石為天然鑽石的洗黑錢案，指出人造鑽和天然鑽難以分辨。事實上，天然鑽石彌足珍貴，價值隨時間而增加，惟價格昂貴，而人造鑽石無論成分、光澤、堅硬度等皆跟天然鑽相同，但價格相宜，且具環保效益和更為人道，漸受年輕消費者乃至珠寶商、鐘表商等歡迎。人造鑽石銷量現佔全球鑽石銷售額近兩成，較2015年的不足1%大幅增加。路透社上周引述鑽石業研究公司Edahn Golan Diamond Research & Data報道，人造鑽石市場近年正以每年20%的速度增長，目前市場利潤達150億美元。

實驗室製作的人造鑽石是真鑽石，成分、堅硬程度等與天然鑽相同，若非採用精密儀器測量，無從驗證兩者差別。然而天然鑽是數百公里深地底的純碳分子，經過逾8億年至30億年的高溫高壓才形成的結晶礦物，需要勘探採挖才能獲得，且藏量有限。俄軍入侵烏克蘭影響鑽石原石供應鏈、制裁俄國鑽石等，都使天然鑽售價高企。

不過實驗室技術能「培育」鑽石予以量產，只需要幾個星期就能使碳原子變成一顆鑽石，甚至可預定鑽石的形狀，便利後續的設計等加工程序。近20年間隨着實驗室鑽石製作技術改良，促使人造鑽石產量益增，愈來愈多商家打入市場，售價趨低。

調查：美36%準新人買人造鑽戒指

鑽石銷售主要產品是求婚戒指。美國婚禮策劃網站The Knot調查顯示，近1.2萬對準新人之中，36%選購了人造鑽石戒指，數量較2020年同類調查所得的18%增加了一倍；37%的18歲至34歲消費者，及24%的35歲或以上消費者，皆傾向選購人造鑽石。至於受訪者所購的人造鑽石平均有1.8卡，天然鑽平均得1.5卡。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞本月中報道，提供鑽石市場行情的Diamond Hedge指出，人造鑽石平均售價由去年同期約為天然鑽的20%至30%，跌至僅約10%；一顆兩卡優質天然鑽約賣1.3萬至1.4萬美元，而同等的人造鑽石只賣1000美元。換言之，以較低價格就能獲取所想要的「大鑽石」。

此外，英國、印度等地多項民調反映，千禧世代等年輕人在選購鑽石時，較年長人士重視永續和道德問題。

開採天然鑽的過程須用到燃料、碳氫化合物和重型器材，這皆會破壞環境、造成嚴重空氣污染，加劇氣候變化。部分發展中國家的開採還有剝削勞工、童工，以及衝突國家通過黑市買賣天然鑽的「血鑽」問題，如塞拉利昂、安哥拉等地。人造鑽石所耗能源相對較少，沒有剝削不仁問題，顯然更為環保、人道和可以永續生產。英國公司Skydiamond顧及氣候變化，且用空氣中收集的碳分子來生產鑽石。

2023年11月贏得英國奢侈品獎（British Luxury Awards）改變遊戲規則（Game Changer）類別大獎的香港移民珠寶設計師Anabela Chan，偏好使用人造鑽石配合循環再用鋁、採用再生農業技術培育的珍珠製作飾物，便為抗拒「血鑽」，並心繫環保。

Pandora停用天然鑽 多公司陸續跟

國際珠寶公司Pandora考慮到鑽石礦開採作業的環境禍害，2021年5月宣布了停用天然鑽石製作飾物。其餘珠寶、時尚、鐘表公司，例如Kay Jewelers、Gucci、Breitling、Tag Heuer，近年也考慮到道德、永續、不沾衝突血腥等，陸續改用或增加使用人造鑽石。

（路透社/CBS/華爾街日報）

（環球熱話）

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