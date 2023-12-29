被斥無異希特勒 以總理：埃爾多安沒資格說教

支持「兩國方案」解決以巴問題的土耳其，此前批評以色列在加沙犯下戰爭罪，是「恐怖主義國家」。埃爾多安周三稱，土耳其歡迎那些因加沙戰事觀點而被迫害的學者及科學家，又指以色列常說希特勒的壞話，但內塔尼亞胡所做的事不比希特勒少，「他（內塔尼亞胡）比希特勒富有，得到西方支持。各種支持都來自美國。他們（以色列）利用這些支持做什麼？他們殺害逾2萬加沙居民」。

反斥土國對庫爾德人種族滅絕

內塔尼亞胡批評埃爾多安對庫爾德人種族滅絕，囚禁異見記者的人數是全球之最，沒資格批評，又指摘對方讚揚並接待哈馬斯領袖。

此外，以哈戰爭爆發後，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨多次在邊境交火，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）周三表示，以色列北部邊境的狀况需要改變，以外交途徑解決的時間所餘無幾，警告「若國際社會及黎巴嫩政府不採取行動阻止炮火射向以色列北部居民，以及將真主黨驅離邊境，以軍就會行動」。

（路透社/法新社）