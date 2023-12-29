被斥無異希特勒 以總理：埃爾多安沒資格說教

【明報專訊】以色列與哈馬斯戰爭引發土耳其總統埃爾多安與以色列總理內塔尼亞胡罵戰。埃爾多安周三（27日）將以軍在加沙的軍事行動，比作德國納粹黨對待猶太人的情况，指摘內塔尼亞胡與納粹德國領袖希特勒無異。內塔尼亞胡隨後反駁稱對方沒資格說教。
支持「兩國方案」解決以巴問題的土耳其，此前批評以色列在加沙犯下戰爭罪，是「恐怖主義國家」。埃爾多安周三稱，土耳其歡迎那些因加沙戰事觀點而被迫害的學者及科學家，又指以色列常說希特勒的壞話，但內塔尼亞胡所做的事不比希特勒少，「他（內塔尼亞胡）比希特勒富有，得到西方支持。各種支持都來自美國。他們（以色列）利用這些支持做什麼？他們殺害逾2萬加沙居民」。
反斥土國對庫爾德人種族滅絕
內塔尼亞胡批評埃爾多安對庫爾德人種族滅絕，囚禁異見記者的人數是全球之最，沒資格批評，又指摘對方讚揚並接待哈馬斯領袖。
此外，以哈戰爭爆發後，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨多次在邊境交火，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）周三表示，以色列北部邊境的狀况需要改變，以外交途徑解決的時間所餘無幾，警告「若國際社會及黎巴嫩政府不採取行動阻止炮火射向以色列北部居民，以及將真主黨驅離邊境，以軍就會行動」。