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奠歐元基礎推歐洲一體化 現代歐盟建築師德洛爾逝世

【明報專訊】歐盟委員會前主席、獲譽為「現代歐盟建築師」的法國政治家德洛爾（Jacques Delors）周三（28日）逝世，享年98歲。德洛爾德被視為歐洲戰後最有影響力人士之一，領導建立歐洲單一市場，為歐元貨幣奠定基礎，惟他推動歐洲一體化的努力曾引起爭議，部分歐洲領袖尤其時任英國首相戴卓爾夫人不滿歐盟過度干預。

德洛爾1925年在巴黎出生，為銀行職員之子。他1971年加入法國社會黨，1979至1981年擔任歐洲議會議員，1981至1982年在密特朗政府擔任財長，協助政府從激進的左翼經濟實驗轉向更傳統和基於市場的政策。

遭英國強烈反對 未實現歐洲完全整合

他於1985至1995年擔任歐盟委員會（前身為歐洲共同體委員會）主席，是迄今擔任該職最長時間的人。他在首個任期加快推動單一市場，至1987年促成《歐洲單一法案》，讓歐共體成員國在1993年或之前解除內部邊界，讓商品、人員及投資自由流動。

他在第二個任期致力推動訂立歐元及現代歐盟的《馬城條約》，條約最終在1992年2月簽訂，但未能實現歐洲完全整合的願景，因時任英國首相馬卓安經談判讓英國不參與條約的社會範疇，亦無意採用歐元。

德洛爾任歐共體或歐盟委員會主席期間大力提倡更緊密的歐盟想法，遭戴卓爾夫人、其繼任人馬卓安和部分英國傳媒強烈反對。戴卓爾夫人1989年批評德洛爾提出建立經濟和貨幣聯盟不可接受，因將從英國國會奪去眾多經濟政策。

歐委會主席讚「讓歐洲更強大的高瞻遠矚者」

法國總統馬克龍昨形容德洛爾是「歐洲孜孜不倦的工匠」，歐洲理事會主席米歇爾讚揚德洛爾帶領歐共體轉型成真正的聯盟，是「偉大的法國人和歐洲人，作為其中一位歐洲建設者被載入史冊」。現任歐盟委員會主席馮德萊恩表示，德洛爾是讓歐洲變得更強大的高瞻遠矚者，形容歐洲失去一位真正的政治家。

（BBC/金融時報/衛報/法新社）

相關字詞﹕歐盟委員會 德洛爾（Jacques Delors） 馮德萊恩 歐盟 英國

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