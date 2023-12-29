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「合理使用」原則成焦點 須轉化出新目的價值

【明報專訊】美國近期有多宗針對生成式人工智能（AI）的侵犯版權訴訟，當中法律上「合理使用」（fair use）原則成為爭拗焦點。今次《紐約時報》便指控ChatGPT近乎一字不漏抄襲其報道內容，不符合上述原則，並影響其收益。

美國法院多視公眾為版權法的原始與最終受益者，1976年的版權法正式列入「合理使用」原則，一般為教學和研究取用版權作品屬於合理使用，美國1984年亦判定在家利用錄影機燒錄電視節目符合「合理使用」原則，並不構成侵犯版權。

今次《紐時》在訴狀中指控ChatGPT的抄襲與合理使用法律原則中的「轉化」（transformative）概念毫不相關。彭博社上月的報道指出，美國最高法院於1994年一宗訴訟中闡釋「合理使用」原則首要考慮二創新作品的轉化程度，指轉化意思在取用的版權作品之上，「抱持進一步目的添加新的東西（包括信息和藝術價值等）」。

彭博社續指，AI公司普遍在版權訴訟中享有一定優勢，因他們取用版權作品作AI訓練，轉化出新的功能與價值，已與版權作品原本的創作目的與價值無關。但有法律專家指「使用目的和性質」並非美國法院判定合理使用的唯一條件，亦會衡量二創作品對原作潛在市場和商業價值的影響。

（彭博社/紐約時報）

相關字詞﹕微軟 版權 紐約時報 人工智能（AI） 美國

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