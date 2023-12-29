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紐時控OpenAI微軟擅取付費文章 近乎一字不漏取用付費內容 索數十億美元賠償

【明報專訊】美國《紐約時報》周三（27日）入稟控告人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT研發商OpenAI和微軟擅取其新聞內容訓練生成式AI，是首次有主要傳媒提控AI侵犯版權。《紐時》指控ChatGPT的生成結果，近乎一字不漏非法取用公司網站付費內容等數百篇文章，威脅其讀者訂閱和廣告收入，亦有答案指《紐時》是錯誤資訊的來源，影響該報品牌形象，共要求數以十億美元計賠償並銷毀所有涉侵害《紐時》版權的生成模組和訓練數據。

《紐時》在提交曼哈頓聯邦地區法院的入稟狀指控OpenAI和微軟「尋求從該公司對新聞報道的巨額投資中搭順風車」，未經付款取用《紐時》的報道內容以「創作替代產品並『竊取』讀者」。《紐時》憂慮讀者或滿意兩公司AI聊天機械人生成的回覆資訊，從而不瀏覽公司網站，影響流量及其相關的訂閱和廣告收益。

《紐時》舉例指出，由ChatGPT支援的微軟搜尋引擎Bing所生成回應近乎一字不漏取用《紐時》旗下產品評價網站Wirecutter的內容，卻未有指出他們來自Wirecutter，並移除內容文字中Wirecutter用以賺取銷售佣金的推介網站連結。訴狀亦指控Bing在數篇生成內容中提供錯誤資訊，指《紐時》是資訊來源，但在「15款對心臟最有益食物」的生成結果中，有12款並沒有在《紐時》文章提及過。

要求銷毁侵權生成模組

《紐時》的代表律師指，ChatGPT的生成結果並不符合美國版權法中「合理使用」（fair use）原則（見另稿）。該原則訂明創作者須「轉化使用」（transformative use）版權內容，以產生新信息。

《紐時》又表示，今年4月曾接觸微軟和OpenAI，表達其知識產權利用的憂慮，並尋求「友好解決方法」，當中可能包括商業協議，以及討論針對生成AI產品的「科技護欄」措施等，然而最終無果。《紐時》現尋求的賠償雖沒列明確實金額，但認為辯方兩公司「非法抄襲和使用《紐時》獨特珍貴的作品」，應對公司「數以十億美元計的法律認可和實際損失」負責。

微軟拒回應 OpenAI：尊重創作者權利

OpenAI發言人赫爾德聲明表示，對《紐時》提控感到「驚訝和失望」，稱雙方的對話原本「正取得積極進展」。她指OpenAI尊重創作者和內容持有人的權利，致力合作保障他們從AI技術和新的營收中獲益。微軟則拒絕回應事件。

另一方面，總部設於德國柏林的歐洲大型數碼出版商阿克塞爾·斯普林格（Axel Springer）本月與OpenAI達成價值數千萬歐元的合作協議，容許OpenAI的AI系統取用前者集團旗下媒體的內容。今年9月，年前大熱的美國電視連續劇《權力遊戲》原著小說作者喬治．馬汀（George R.R. Martin）等多名暢銷作家集體控告OpenAI產品的演算法「大規模有系統盜竊」。近期美國另有多宗針對ChatGPT或其他AI侵權的訴訟，惟外界最關注今次《紐時》入稟，其判決結果被指勢將對美國新聞業界的今後發展構成重大影響。

（紐約時報/法新社/金融時報/衛報）

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