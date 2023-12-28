中情局：在華情報網重建難 習班子密議知得少

報道稱，中國反間諜人員10年前瓦解中情局在內地的線人網絡，幾乎令美國在華情報網癱瘓，當時20多名向美國提供情報的人員被處決或監禁。此後，中方一直嚴防滲透，在國內設有遍佈各大城市的監控系統及龐大的監察隊伍，並將監控能力延伸至境外，使美方招募或接洽華人特工遠比從前危險。有美國前情報高官表示，美方情報人員試圖在拉美招攬中國官員或商人，但行動被中方人員跟蹤攝錄。一名美國前情報高官稱，美國情報界根本無法真正了解中國領導層的計劃和意圖。美國如今除了依賴間諜衛星監察解放軍的部署和現代化計劃，以及通過電子監聽竊取數碼通訊，便只能靠分析習近平的公開講話和活動來推測北京盤算。

烏戰以哈戰爭下 仍列北京首要目標

中情局局長伯恩斯向《華爾街日報》表示，即使爆發俄軍侵烏和以哈戰爭，其部門在平衡各項優先項目下，仍以留意北京動向為首要任務，在過去3年間用於掌握中國情報的預算資源增加逾倍，並成立「中國任務中心」，負責協調整個中情局的對華任務工作。惟美國官員稱，華府最近幾周已把部分情報資源轉用於應對以哈戰事。報道指烏戰和以哈戰爭令美國情報資源變得緊張，伯恩斯要確保將中國列為長期首要情報目標的行動變得更艱難。

（華爾街日報）