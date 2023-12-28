中情局：在華情報網重建難 習班子密議知得少

【明報專訊】《華爾街日報》周二（26日）引述多名現任及前任美國官員報道，美國中央情報局（CIA）在中國的情報網絡自2012年被中方瓦解後，至今未能重建，以致美國對中國國家主席習近平及其核心圈子就台海等關鍵安全議題的秘密討論了解有限。
報道稱，中國反間諜人員10年前瓦解中情局在內地的線人網絡，幾乎令美國在華情報網癱瘓，當時20多名向美國提供情報的人員被處決或監禁。此後，中方一直嚴防滲透，在國內設有遍佈各大城市的監控系統及龐大的監察隊伍，並將監控能力延伸至境外，使美方招募或接洽華人特工遠比從前危險。有美國前情報高官表示，美方情報人員試圖在拉美招攬中國官員或商人，但行動被中方人員跟蹤攝錄。一名美國前情報高官稱，美國情報界根本無法真正了解中國領導層的計劃和意圖。美國如今除了依賴間諜衛星監察解放軍的部署和現代化計劃，以及通過電子監聽竊取數碼通訊，便只能靠分析習近平的公開講話和活動來推測北京盤算。
烏戰以哈戰爭下 仍列北京首要目標
中情局局長伯恩斯向《華爾街日報》表示，即使爆發俄軍侵烏和以哈戰爭，其部門在平衡各項優先項目下，仍以留意北京動向為首要任務，在過去3年間用於掌握中國情報的預算資源增加逾倍，並成立「中國任務中心」，負責協調整個中情局的對華任務工作。惟美國官員稱，華府最近幾周已把部分情報資源轉用於應對以哈戰事。報道指烏戰和以哈戰爭令美國情報資源變得緊張，伯恩斯要確保將中國列為長期首要情報目標的行動變得更艱難。