早發認知障礙關15因素 研究：多為可控風險

2021年研究顯示，全球約有近400萬名30歲至64歲早發性認知障礙症患者，每年新增約37萬人確診。英國埃克塞特大學和荷蘭馬斯特里赫特大學研究員分析了英國生物樣本庫（UK Biobank）35萬名65歲以下人士的資料，研究影響一個人患上早發性認知障礙症的因素，包括遺傳、生活方式和環境因素。他們發現15項顯著增加患上該病的風險因素，當中除了ApoE4基因這決定性因素外，還包括教育程度或社會經濟地位低、缺乏維他命D、聽力障礙、抑鬱症、糖尿病，以及酗酒等與生活方式有關的因素。

直立性低血壓可治 缺維他命D可曬太陽

雖然之前已有研究發現，改變生活方式可以減低長者患上認知障礙症風險，但今次研究報告的作者指出，這是首次發現可以通過同樣的方式降低患上早發性認知障礙症機會。研究人員表示，雖然有必要進一步研究這些風險因素，以確定可能的潛在機制，但因應這些可控因素或許能有效減緩患上早發性認知障礙症的風險，也可將之納入當前的預防措施中。例如今次研究顯示出現蹲下後站起會頭暈等直立性低血壓症狀人士，患上早發性認知障礙症風險最高，但此病可治；缺乏維他命D也可靠曬太陽吸收。除了身體因素外，心理健康也起着重要作用，包括避免慢性壓力、孤獨和抑鬱。

研究論文周二刊登於《美國醫學會神經學期刊》網站。

（衛報/CNN）