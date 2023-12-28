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歐盟擬繞過匈牙利 向烏供千億援助

【明報專訊】匈牙利本月否決歐盟未來4年向烏克蘭提供500億歐元援助後，英國《金融時報》昨（27日）引述歐洲官員報道，歐盟正計劃採取替代的發債融資方式來避開匈牙利的反對，為基輔提供200億歐元（約1727億港元）援助。

發債融資方式 毋須全部成員國擔保

報道引述參與會談官員稱，若匈牙利總理歐爾班堅持在明年2月歐盟峰會動用否決權，其他國家將支持以發債提供資金，作為最切實可行的援烏方式。該計劃將要求參與的成員國向歐盟預算提供擔保，使歐盟委員會明年能可在資本市場為基輔借款多達200億歐元，具體條款仍在討論中，最終金額將按烏方需要而定。這一安排與2020年曾使用的方式相似，當時歐委會向成員國提供高達1000億歐元的廉價融資，作為新冠疫情期間的短期支援。

最重要的是該方案毋須歐盟全部27個成員國的擔保，只需主要參與國中包括最高信用評級的國家，這可避開匈牙利的否決。包括德國和荷蘭在內的一些國家需要國會批准有關擔保，官員希望這一過程能盡快完成，好讓明年3月或之前向烏克蘭提供援助。知情人士稱，若歐盟在2月峰會同意這一方案，將為國際貨幣基金組織（IMF）向烏克蘭發放新一輪9億美元資金提供保證。

另外，烏克蘭內政部長昨表示，俄軍轟炸烏南部城市赫爾松的火車站，造成一名警察死亡及4人受傷。烏空軍稱，俄軍周二派出46架無人機施襲，烏軍擊落其中32架，大部分未被擊落的無人機攻擊了烏克蘭前線，主要是赫爾松州。

（金融時報/法新社）

相關字詞﹕匈牙利 烏克蘭 援助方案 歐盟 俄軍侵烏

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