美密歇根州准特朗普出戰共和黨初選

官拒引「叛亂者禁令」 民間團體上訴駁回

自由派民間團體「爭取人民言論自由」（FSFP）以2021年國會山莊騷亂期間時任總統特朗普的角色為由，主張取消特朗普參加該州共和黨初選，惟11月在密歇根州法院被否決。FSFP提出的法律理據跟前述的科羅拉多案一樣，都是基於憲法第14修正案第3款「叛亂者禁令」。對此科羅拉多州最高法院同意引用這法例，裁定特朗普因參與煽動支持者衝擊國會山莊企圖推翻2020年大選結果，不具參選總統資格。

惟密歇根州法官11月時表明，按第14修正案取消候選人資格是政治議題，不應由法院定奪，他當時還指州內選舉高官無權單獨將特朗普剔出選票；FSFP後上訴至州最高法院，但如今被駁回。

禁特朗普科州初選 法官遭起底死亡威脅

另外，在科羅拉多州最高法院禁止特朗普角逐州內共和黨總統初選後，網上湧現大量針對審理這宗案件多名法官的死亡威脅，甚至將他們「起底」，公開其個人資料如地址和電話號碼。丹佛警方周二（26日）表示正調查事件，並會在受威脅法官的寓所周邊加強巡邏，美國聯邦調查局（FBI）也加入調查。

（BBC/路透社）