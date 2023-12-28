以總理心腹訪美 商縮戰事規模 美媒指另談戰後加沙管治安排 研改革巴人自治政府

以軍回應10月7日哈馬斯突襲，向加沙展開連串高強度空襲和地面戰攻勢，哈馬斯指當地已有逾2萬人喪生。嚴峻的人道危機令支持以色列的西方國家受壓，美國開始要求以方將戰鬥強度降低，又表明戰後加沙應交由「重振的巴勒斯坦自治政府」接管，惹來內塔尼亞胡政府高度不滿。身為內塔尼亞胡親信的德默爾（Ron Dermer）此時訪美，美媒即傳出他是要就以上分歧跟美方展開談判。

以高層認與美對以哈戰爭有分歧

德默爾前日與布林肯及蘇利文舉行逾4小時會談，白宮國安會發言人沃森表示，3人討論有關在加沙衝突及釋放被哈馬斯俘虜的人質問題。CNN則引述官員指，雙方討論戰事過渡至不同階段，盡量針對哈馬斯高層的目標，改善人道情况，盡量減少傷害平民的措施，確保餘下被擄人質獲釋。法新社也引述了戰事過渡的類似消息。

CNN的報道還指，德默爾跟布林肯和蘇利文還就加沙戰後規劃展開商討。拜登政府曾公開表明希望巴勒斯坦自治政府在「後哈馬斯」時代有份管理加沙，惟內塔尼亞胡屢表反對。美國網媒Axios周一引述華府官員指，最近數周德默爾及其他以色列官員已開始跟美方官員討論「重振的巴勒斯坦自治政府」，德默爾此行除了商討以方降低戰爭強度的方案，還會討論戰後過渡期的加沙民政管理安排。報道指德默爾將提出以軍彈藥庫存的憂慮，並敦促美方加速付運武器。

內塔尼亞胡高級顧問雷格夫向CNN表示，以美就以哈戰爭的看法有分歧，兩國討論過不同戰術議題，互有認真聽取對方意見，但強調雙方在「希望看到哈馬斯被摧毁」上意見一致。事實上，以軍短期內料還不會縮減戰爭規模，以軍總參謀長哈萊維周二稱軍隊正擴大加沙南部和中部行動，他們即將瓦解加沙北部所有哈馬斯部隊，但稱還要數月才能拘捕或擊殺哈馬斯高層，以哈戰爭還要多個月才結束。

胡塞再襲紅海商船 美軍稱擊落無人機導彈

另外，親伊朗的也門胡塞武裝再在紅海施襲，攻擊一艘商船及利用無人機襲擊以色列港口城市埃拉特，美軍則表示擊落了胡塞的12架無人機及多枚導彈。在華府宣布牽頭國際護航團後，法國航運巨擘達飛海運集團（CMA CGM）周二恢復部分貨船航經紅海，另一航運巨擘馬士基周日已宣布準備恢復使用紅海航道。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）