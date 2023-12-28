以總理心腹訪美 商縮戰事規模 美媒指另談戰後加沙管治安排 研改革巴人自治政府

【明報專訊】以色列戰略事務部長德默爾周二（26日）訪美，會見美國國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文。德默爾被視為總理內塔尼亞胡的心腹，在美國和以色列漸就戰爭強度和戰後加沙管理分歧愈見明顯之際，西方傳媒指德默爾此行正是要跟美方商討如何令加沙戰事過渡至針對哈馬斯高層，以至是如何改組巴勒斯坦自治政府才適合在戰後接管加沙。
以軍回應10月7日哈馬斯突襲，向加沙展開連串高強度空襲和地面戰攻勢，哈馬斯指當地已有逾2萬人喪生。嚴峻的人道危機令支持以色列的西方國家受壓，美國開始要求以方將戰鬥強度降低，又表明戰後加沙應交由「重振的巴勒斯坦自治政府」接管，惹來內塔尼亞胡政府高度不滿。身為內塔尼亞胡親信的德默爾（Ron Dermer）此時訪美，美媒即傳出他是要就以上分歧跟美方展開談判。
以高層認與美對以哈戰爭有分歧
德默爾前日與布林肯及蘇利文舉行逾4小時會談，白宮國安會發言人沃森表示，3人討論有關在加沙衝突及釋放被哈馬斯俘虜的人質問題。CNN則引述官員指，雙方討論戰事過渡至不同階段，盡量針對哈馬斯高層的目標，改善人道情况，盡量減少傷害平民的措施，確保餘下被擄人質獲釋。法新社也引述了戰事過渡的類似消息。
CNN的報道還指，德默爾跟布林肯和蘇利文還就加沙戰後規劃展開商討。拜登政府曾公開表明希望巴勒斯坦自治政府在「後哈馬斯」時代有份管理加沙，惟內塔尼亞胡屢表反對。美國網媒Axios周一引述華府官員指，最近數周德默爾及其他以色列官員已開始跟美方官員討論「重振的巴勒斯坦自治政府」，德默爾此行除了商討以方降低戰爭強度的方案，還會討論戰後過渡期的加沙民政管理安排。報道指德默爾將提出以軍彈藥庫存的憂慮，並敦促美方加速付運武器。
內塔尼亞胡高級顧問雷格夫向CNN表示，以美就以哈戰爭的看法有分歧，兩國討論過不同戰術議題，互有認真聽取對方意見，但強調雙方在「希望看到哈馬斯被摧毁」上意見一致。事實上，以軍短期內料還不會縮減戰爭規模，以軍總參謀長哈萊維周二稱軍隊正擴大加沙南部和中部行動，他們即將瓦解加沙北部所有哈馬斯部隊，但稱還要數月才能拘捕或擊殺哈馬斯高層，以哈戰爭還要多個月才結束。
胡塞再襲紅海商船 美軍稱擊落無人機導彈
另外，親伊朗的也門胡塞武裝再在紅海施襲，攻擊一艘商船及利用無人機襲擊以色列港口城市埃拉特，美軍則表示擊落了胡塞的12架無人機及多枚導彈。在華府宣布牽頭國際護航團後，法國航運巨擘達飛海運集團（CMA CGM）周二恢復部分貨船航經紅海，另一航運巨擘馬士基周日已宣布準備恢復使用紅海航道。