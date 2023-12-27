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阿聯酋往尼加拉瓜載303客 法國收風扣查4日 印度人包機惹販運疑雲終返國

【明報專訊】一架載着303名印度人的客機，上周四原定由阿聯酋飛往尼加拉瓜，途中因法國當局收到線報指包機可能涉及販運人口，在法國加油期間被禁止離境4日，經過調查後獲得放行，周二（26日）凌晨降落印度孟買。

客機降落孟買後，乘客離開機場時大多拒絕回答記者問題。截稿前，這架客機為何飛往孟買而不是繼續前往目的地尼加拉瓜之原因未明。

這架空中巴士A340客機由羅馬尼亞包機公司「傳奇航空」（Legend Airlines）營運，上星期四在巴黎以東約150公里的沙隆瓦特里機場（Châlons-Vatry Airport）加油時被扣查，原因是法方接到匿名舉報，指機上部分乘客可能是人口販運受害者。當局將機場大樓改造成臨時法庭，以便緊急聆訊。調查期間乘客被安置在機場內，當地政府表示，為那批乘客安裝牀鋪、廁所和淋浴設施。警方阻止媒體和外人進入機場。

巴黎檢察官稱，乘客中包括11名無人陪伴的未成年人。

25人向法國申庇護

一名司法界消息人士表示，乘客獲確認是自願登機後獲釋。法國當局表示沒有發現販運人口證據，但正在調查是否有人違反移民法。

乘客中，包括5個未成年人在內的25人向法國尋求庇護後留在法國；兩人涉嫌販運人口被警方扣查，之後獲釋。其餘276人周一原機飛返孟買，周二凌晨抵埗。

法懷疑乘客試圖轉往美加

BBC報道，多數乘客在阿聯酋打工，三分之一來自印度西部較富裕的古吉拉特邦。法國當局懷疑這批印度人試圖經尼加拉瓜進入美國或加拿大。

印度駐巴黎大使館在社交平台X表示，感謝事件獲得迅速解決，讓印度乘客得以「回家」。

（BBC/法新社/半島電視台）

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