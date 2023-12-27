烏：毁克里米亞兩棲艦 俄：佔頓涅茨克重鎮

俄佔克里米亞周二（26日）凌晨傳出猛烈爆炸，費奧多西亞（Feodosia）港口出現巨大火球。俄羅斯國防部承認受襲，至少一死兩傷，襲擊引起大火，6棟建築物遭到破壞，居民被迫疏散，並指烏軍戰機發射導彈，令停泊在港口的兩棲登陸艦「新切爾卡斯克」號（Novocherkassk）遭受破壞，現場距離刻赤海峽100公里。

烏指艦上載有伊朗製無人機

烏克蘭空軍司令奧列什丘克（Mykola Oleshchuk）隨後在社交平台Telegram表示，該國空軍凌晨發動攻擊，用巡航導彈摧毁「新切爾卡斯克」號。奧列什丘克又說：「俄羅斯艦隊規模正變得愈來愈小，感謝空軍飛行員和所有參與的人員。」新切爾卡斯克號據報載有伊朗製「見證者」（Shahed）軍用無人機，即俄軍常用於襲烏的機種。

另一方面，俄羅斯防長紹伊古周一表示，其部隊已佔領烏東頓涅茨克州的馬林卡鎮（Maryinka）。紹伊古在會議上對總統普京說：「突擊分隊今天完全解放了馬林卡。」他指出在過去9年，烏克蘭武裝部隊在馬林卡加強了防禦工事。普京在會上指出，奪取馬林卡有助頓涅茨克遠離烏克蘭軍隊的威脅。他提出向在馬林卡戰役中表現出色的士兵頒發國家獎勵。

英國情報分析指，俄軍一直在尋求佔領這戰略據點，藉此向西推進和加強保護頓涅茨克。

（CNN/基輔獨立報/BBC）

（俄軍侵烏）