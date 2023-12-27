明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

烏：毁克里米亞兩棲艦 俄：佔頓涅茨克重鎮

【明報專訊】俄羅斯國防部昨日承認克里米亞有港口受襲，一架兩棲登陸艦遇襲，烏軍其後更指該艦已被其導彈擊沉，又指該艦載有伊朗製無人機。另一邊廂，俄羅斯防長紹伊古向總統普京宣稱，已攻佔烏克蘭東部戰略據點馬林卡鎮；烏軍前日雖否認，堅稱爭奪戰仍繼續，但昨稱已後撤到該鎮郊區。

俄佔克里米亞周二（26日）凌晨傳出猛烈爆炸，費奧多西亞（Feodosia）港口出現巨大火球。俄羅斯國防部承認受襲，至少一死兩傷，襲擊引起大火，6棟建築物遭到破壞，居民被迫疏散，並指烏軍戰機發射導彈，令停泊在港口的兩棲登陸艦「新切爾卡斯克」號（Novocherkassk）遭受破壞，現場距離刻赤海峽100公里。

烏指艦上載有伊朗製無人機

烏克蘭空軍司令奧列什丘克（Mykola Oleshchuk）隨後在社交平台Telegram表示，該國空軍凌晨發動攻擊，用巡航導彈摧毁「新切爾卡斯克」號。奧列什丘克又說：「俄羅斯艦隊規模正變得愈來愈小，感謝空軍飛行員和所有參與的人員。」新切爾卡斯克號據報載有伊朗製「見證者」（Shahed）軍用無人機，即俄軍常用於襲烏的機種。

另一方面，俄羅斯防長紹伊古周一表示，其部隊已佔領烏東頓涅茨克州的馬林卡鎮（Maryinka）。紹伊古在會議上對總統普京說：「突擊分隊今天完全解放了馬林卡。」他指出在過去9年，烏克蘭武裝部隊在馬林卡加強了防禦工事。普京在會上指出，奪取馬林卡有助頓涅茨克遠離烏克蘭軍隊的威脅。他提出向在馬林卡戰役中表現出色的士兵頒發國家獎勵。

英國情報分析指，俄軍一直在尋求佔領這戰略據點，藉此向西推進和加強保護頓涅茨克。

（CNN/基輔獨立報/BBC）

（俄軍侵烏）

上 / 下一篇新聞