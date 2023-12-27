以擊殺革命衛隊駐敘高層 伊朗揚言報仇 已故蘇萊曼尼戰友 穆薩維主責「抵抗軸心」後勤支援

伊朗駐敘利亞大使阿克巴里（Hossein Akbari）向伊朗國營電視台表示，穆薩維（Razi Moussavi）以外交官身分被派往伊朗駐敘利亞大使館，下班回家後被以色列導彈殺害。阿克巴里向伊朗半官方邁赫爾（Mehr）通訊社表示，穆薩維位於敘利亞首都大馬士革東南市郊澤伊納比亞區（Zeinabiyah）的住所，周一下午4時20分被3枚導彈襲擊，住所被毁，穆薩維被發現死於庭院。

總部設於英國的「敘利亞人權觀察組織」昨表示，除了穆薩維，另外兩名外籍戰士和一名敘利亞戰士亦在同一襲擊中身亡。

聖城旅最資深顧問之一 協調伊敘軍事同盟

伊朗國營電視台打斷常規新聞廣播，宣布穆薩維被殺消息，形容他是伊朗革命衛隊旗下精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）最資深顧問之一。伊朗國營媒體伊朗通訊社（IRNA）報道，穆薩維在敘利亞負責向「抵抗軸心」（伊朗與中東反以色列、反美國的「代理人」民兵組織等聯盟）提供後勤支援。《紐約時報》報道，他負責輸送導彈等武器給真主黨等伊朗支持的黎巴嫩、敘利亞反以色列武裝組織。路透社報道，穆薩維負責協調伊朗與敘利亞的軍事同盟。

伊朗革命衛隊發表聲明，指穆薩維死於導彈襲擊，揚言為他報復。聲明提到穆薩維是聖城旅已故指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的「戰友」。蘇萊曼尼2020年1月3日被美國用無人機在伊拉克巴格達暗殺，穆薩維是繼蘇萊曼尼之後，在伊朗境外被殺的伊朗革命衛隊最高級指揮官。

伊朗總統萊希哀悼穆薩維時，指以色列「肯定要為這宗罪行付上代價」。伊朗外交部表示，保留在適當時間地點採取必要回應措施的權利。親伊朗的黎巴嫩真主黨表示，獲穆薩維支持數十年，斥以色列這宗暗殺是「跨越所有界線的公然無恥攻擊」。

以防長稱受七方攻擊 已回應其六

以色列國防軍發言人周一拒評論穆薩維之死。不過，以色列防長加倫特昨暗示，由於以哈戰爭擴展到區內其他範圍，該國已在伊拉克、也門、伊朗報復針對以色列的襲擊。他形容以色列正在「多線作戰」，正遭受來自7個戰區的攻擊：加沙、黎巴嫩、敘利亞、猶大—撒瑪利亞區（西岸）、伊拉克、也門、伊朗，稱已在其中6個戰區回應和採取行動。

以色列和美國一直指控伊朗支持哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）。自從敘利亞2011年爆發內戰，伊朗革命衛隊組織、培訓中東什葉派戰士為巴沙爾政權助戰，從而加強了對敘利亞的影響力。以色列之後不時攻擊敘利亞境內「與伊朗有關」的目標。本月初，以軍曾擊殺身處敘利亞的革命衛隊軍事顧問。「敘利亞人權觀察組織」表示，以軍周一攻擊的是伊朗組織和真主黨在澤伊納比亞區的據點。

另外，真主黨為了支援加沙哈馬斯，在黎巴嫩南部與以軍頻頻交火。以軍周一表示，攻擊了真主黨的「廣泛目標」，軍機空襲了其邊境軍事基地，坦克向其基建開火。

美無人機反擊親伊朗民兵 伊拉克指官兵被殺

美軍周二凌晨用無人機，反擊空襲屬於伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）及其附庸組織的3個設施，報復那些獲伊朗支持的民兵組織周一用無人機襲擊伊拉克北部埃爾比勒（Erbil）美軍基地，該事件中3名美軍受傷。伊拉克政府譴責美軍的襲擊是「明顯的敵對行為」，聲稱至少造成一名伊拉克安全部隊成員死亡、有平民在內的18人受傷。

（法新社/路透社/紐約時報/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）