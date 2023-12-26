撐圭亞那領土完整 英派巡邏艦助陣

委內瑞拉本月3日通過公投，獲選民支持兼併其長期聲索主權的圭亞那埃塞奎博地區，總統馬杜羅隨即下令國營公司向埃塞奎博發放開採原油、天然氣和礦藏許可證，又提出在爭議地區新設「圭亞那埃塞基巴」（Guyana Esequiba）省，令局勢更添緊張。

英國國防部發言人表示，巡邏艦「特倫特」號（HMS Trent）本月稍後將到訪圭亞那，那將是該艦在大西洋巡邏任務部署期間連串活動之一。「特倫特」號配備大炮和機槍，有65名船員及1支皇家海軍陸戰隊分隊，還可部署「灰背隼」直升機。

英外交官訪圭國 委國斥「前侵略奴役帝國」

英國外交部分管美洲、加勒比及海外領土事務的政務次官拉特利（David Rutley）上周一（18日）到訪圭亞那，會見該國總統阿里，其間強調「明確支持」圭亞那的領土完整。

委內瑞拉外長希爾上周一在社交平台X回應拉特利的外訪，批評英國是「前侵略奴役帝國」，曾非法佔領圭亞那埃塞基巴，又狡猾地損害委內瑞拉利益，如今又堅持介入其引發的領土爭議；希爾強調爭議會由委內瑞拉和圭亞那兩國直接解決。

（路透社/BBC/金融時報）