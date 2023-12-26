撐圭亞那領土完整 英派巡邏艦助陣

【明報專訊】南美國家圭亞那與鄰國委內瑞拉的領土爭議持續，引起外國關注，英國外相卡梅倫日前表示會確保圭亞那維持領土完整並會阻止局勢升級後，英國周日（24日）宣布本月稍後將派出海軍巡邏艦到作為英聯邦成員國的圭亞那附近以示支持。
委內瑞拉本月3日通過公投，獲選民支持兼併其長期聲索主權的圭亞那埃塞奎博地區，總統馬杜羅隨即下令國營公司向埃塞奎博發放開採原油、天然氣和礦藏許可證，又提出在爭議地區新設「圭亞那埃塞基巴」（Guyana Esequiba）省，令局勢更添緊張。
英國國防部發言人表示，巡邏艦「特倫特」號（HMS Trent）本月稍後將到訪圭亞那，那將是該艦在大西洋巡邏任務部署期間連串活動之一。「特倫特」號配備大炮和機槍，有65名船員及1支皇家海軍陸戰隊分隊，還可部署「灰背隼」直升機。
英外交官訪圭國 委國斥「前侵略奴役帝國」
英國外交部分管美洲、加勒比及海外領土事務的政務次官拉特利（David Rutley）上周一（18日）到訪圭亞那，會見該國總統阿里，其間強調「明確支持」圭亞那的領土完整。
委內瑞拉外長希爾上周一在社交平台X回應拉特利的外訪，批評英國是「前侵略奴役帝國」，曾非法佔領圭亞那埃塞基巴，又狡猾地損害委內瑞拉利益，如今又堅持介入其引發的領土爭議；希爾強調爭議會由委內瑞拉和圭亞那兩國直接解決。