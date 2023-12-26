斥大選舞弊 塞爾維亞爆示威 反對派衝擊首都市政廳 總統批勾結外國

塞爾維亞原定2026年舉行大選，但武契奇（Aleksandar Vucic）11月宣布解散國會並提早大選，貝爾格萊德市等65個城市亦舉行地方選舉，國家選舉委員會上周公布初步結果，右翼民粹執政黨的塞爾維亞前進黨（SNS）在國會選舉奪得46.72%選票，成最大贏家。反對派指控政府操控選舉，包括歐洲安全與合作組織（OSCE）代表在內的國際觀察員亦指控執政黨在選舉中透過傳媒的偏頗、武契奇的不當影響力，甚至「買票」和「灌票」等違規行為左右選舉結果。德國表示，不能接受一個希望加入歐盟的國家發生選舉舞弊情况。

上周日（17日）選舉後，貝爾格萊德每晚都有民眾和平示威，前日首次演變成暴力衝突。反對派聯盟「塞爾維亞反對暴力」的支持者向市政廳擲石和雞蛋，又爬上大樓並打破窗戶企圖闖入，有人高叫「竊賊武契奇」。警方施放胡椒噴霧及催淚氣體驅散示威者，至少35人被捕。反對派「綠左陣線」聯合領袖拉佐維奇（Radomir Lazovic）自稱遭警察棍毆。

觀察員指執政黨買票灌票 俄控西方損穩定

武契奇周日晚發表全國緊急演說，稱騷亂是「企圖強行接管國家機構」，有證據顯示「一切都有預謀」，並得到外國援助。他指摘示威者是暴徒，強調破壞國家穩定的行動不會成功，「這不是一場革命」。

與塞爾維亞關係良好的俄羅斯早前表示歡迎選舉結果，稱能進一步加強兩國友誼。對於周日的示威衝突，莫斯科昨指控西方挑起塞爾維亞的緊張局勢，俄外交部發言人扎哈羅娃說：「西方國家集體尋求破壞塞爾維亞局勢穩定的企圖顯而易見。」

（路透社/衛報/BBC）