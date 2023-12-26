新冠變種JN.1 美患者兩周翻倍

世界衛生組織（WHO）上周將JN.1列為「需要留意的變異株」，因它在全球迅速傳播，但對公共健康仍屬低風險。目前全球41國已通報出現JN.1個案，冬季期間的染疫人數恐將進一步增加。

打新針者大減 專家憂假期爆發

俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心傳染病學副教授馬爾韋斯圖托（Carlos Malvestutto）表示，自疫情高峰過後，接種更新疫苗和戴口罩者已大減，「過去幾個月，我在醫院看到每個染疫者都未接種更新疫苗」。美國大型連鎖藥房CVS和Walgreens Boots Alliance正嘗試提高疫苗接種率，門市為彌補疫苗滯銷的損失，提供獎金給成功說服顧客接種疫苗的員工，讓部分員工抱怨壓力大。

CDC指出，截至本月22日，約18%美國成年人已接種2023至2024年的更新疫苗，能保護民眾避免因感染JN.1和其他變異株而引發重症或死亡。CDC數據顯示，美國上周染疫住院人數較前一周增加10.4%，但較按年同期下降30%。截至12月16日的一周，染疫死亡人數為716人，與2022年同一周的3186人相比，今年病歿人數顯著減少。馬爾韋斯圖托稱，雖然JN.1患者的死亡和住院率不像Delta病毒株流行時一樣暴增，但隨着流感季節到來，加上呼吸道合胞病毒（RSV）持續傳播，人們每年此時都會齊聚一堂歡度佳節，染疫人數將隨之激增，不應掉以輕心。

（金融時報/中央社）