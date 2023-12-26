埃及提3階段放人休戰再協商 盼終達和平

沙特阿拉伯網媒Asharq周日引述對埃及與哈馬斯會談的知情人士報道，埃及提出了3階段促使以哈休戰及釋放人質的協議，在卡塔爾的哈馬斯政治局將會討論這個方案。

巴人武裝高層赴開羅磋商 消息指以方未拒

倡議第一階段是休戰兩周（可延長至4周），哈馬斯等巴人武裝組織釋放40名長者及婦孺人質，以方則釋放120名巴人囚犯，以色列坦克在這段時間撤出加沙，並容許人道物資進入加沙。第二階段為期一周，哈馬斯釋放所有以色列女兵，換取以方釋放更多被囚巴人；埃及同時會發起「巴勒斯坦民族對談會」，邀請法塔赫為首的巴勒斯坦自治政府和哈馬斯等加沙派系消弭分歧，組建技術官僚政府管治加沙和西岸地區，其後舉行議會和自治政府主席選舉。第三階段為期一個月，加沙武裝組織釋放餘下人質和以兵，以色列也釋放餘下因保安理由被囚的巴人，以軍撤出加沙及停止所有空中活動，流離失所的加沙人可返回家園。

《以色列時報》引述多名官員報道，內塔尼亞胡政府沒有斷然拒絕這方案，有可能促成談判。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）