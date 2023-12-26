血腥聖誕 以邊斥哈野蠻邊炸難民營 總理文告「謝基督徒祈禱」 軍隊襲加沙殺百人掃西岸拘數十

內塔尼亞胡在平安夜那天於社交平台上載、面向全球基督徒的錄影聖誕文告重申，除非殲滅哈馬斯，否則不會停止攻擊加沙。他聲言聖誕節本應是「世人善意和地球和平的時間」，但在以色列身處的地方沒有和平，以方也看不到世人的善意，「我們在面對怪物，那是讓兒童在家人面前和父母在子女面前被謀殺、強姦和斬首女性、活生生燒死嬰兒和將嬰兒充當人質的怪物」。他強調這不止是「以色列對抗野蠻人」的戰鬥，也是「文明對抗野蠻」的戰鬥。他表示要感謝全球基督徒的祈禱，保證以色列會在其支持下取得勝利。

伯利恆基督徒：聖誕真正精神今年「不存在」

諷刺的是，自平安夜到聖誕，以軍一直在加沙大開殺戒。哈馬斯控制的加沙衛生部周日晚上表示，位於代爾拜萊赫省的馬加齊（Maghazi）難民營遭空襲，至少70人喪生，包括19名婦孺。空襲持續到第二日，馬加齊難民營據報被炸至「夷為平地」，數十名傷者被送到附近一所醫院，從影片可見部分兒童滿臉是血，醫院外堆滿屍袋。聯合國資料顯示，馬加齊難民營人口密度極高，每0.6平方公里便住了逾3.3萬人。以哈開戰後湧入新一批難民，環境更擠迫惡劣。

難民營內一名男子表示，舉家應以軍勸喻由加沙市避難到馬加齊，但周日晚的空襲令他失去女兒及孫子，「他們住在一座樓房的3樓。牆壁倒塌壓在他們身上，我的外孫、女兒和女婿全都死了……平民成了攻擊目標，這裏沒有安全地方。他們叫我們離開加沙市，我們現在來到加沙中部送死」。巴勒斯坦紅新月會表示，馬加齊、布賴吉（Bureij）、努賽拉特（Nuseirat）難民營之間的主要道路嚴重損毁，救護車和救援人員難以到場施救。

以軍表示，會審視馬加齊難民營事件報告，承諾盡量減少傷及平民。以色列長期指控哈馬斯藉人口密集地區活動或利用人民做人盾，惟哈馬斯否認。

到昨日以軍再在西岸出動，攻擊多個巴人城鎮，包括《聖經》記載的耶穌誕生地伯利恆、杰寧難民營、納布盧斯和拉姆安拉等地，數十人被捕，另據報有一名17歲少年頸部中槍。以軍在平安夜那天已到杰寧難民營搜捕巴人戰鬥人員，儘管最終未有拘捕任何人，但有摧毁營內象徵抵抗或種族主義的物件。

伯利恆的基督徒居民穆卡爾克坦言，今年聖誕感覺有別，坦言子女「一直哭問為何不能像世界上其他人般慶祝」。她形容往年聖誕都以節慶方式度過，「但今年我們不能這樣做，聖誕的真正精神不存在」。

教宗不點名批以哈雙方 促放人停戰

羅馬天主教教宗方濟各昨日發表聖誕文告，點名提到「聖地」（即以巴地區），稱願和平降臨，又不點名批評以哈雙方。他表示對「10月7日惡毒襲擊」（即哈馬斯突襲以色列）的遇難者衷心感到悲傷，敦促釋放人質；他同時呼籲終結「駭然殺害無辜平民」的軍事行動，並為加沙的嚴峻人道局勢尋求解決方案。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）