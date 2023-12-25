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紐時：普京9月起放風願停火 美官料僅擾敵

【明報專訊】美國《紐約時報》上周六（23日）報道，普京近月暗中透過外交途徑示意，對按目前戰線停火持開放態度。惟有美國官員和俄羅斯前官員質疑只是惑敵之計，而且烏克蘭預料也不會同意。

俄前高官：理想時間明年3月大選前

報道引述與克宮關係密切的俄羅斯前官員，以及美國和其他國家官員指，普京至少由今年9月起一直透過中間人，包括跟俄、美政府皆有聯繫的外國政府，向西方外交人員示意準備好談判停火。報道引述新舊俄國高官指，戰場上烏軍反攻不如預期，在國內發動兵變的僱傭兵瓦格納集團首腦普里戈任墜機喪生，加上區外的以色列-哈馬斯戰事爆發，分散西方對烏支持，都令普京認為現時是停戰談判的時機。

俄羅斯一名前高官向《紐時》稱：「他（普京）確實願意在目前位置止步，但不會後退一米。」普京滿意俄軍佔地成果，有意就此宣告勝利，結束戰爭，並提出承認烏克蘭是以基輔為首都的主權國家，不再要求現總統澤連斯基政府下台，但俄軍現時已佔領的兩成烏克蘭領土，就要由俄羅斯繼續控制，俄軍決不後撤，又說達成停火的理想時間是在明年3月的俄羅斯總統選舉前。

但報道指美國官員相信，烏克蘭不會接受普京提出的停火建議。有美國官員認為莫斯科最新放風停火，只是擾敵手段；亦有俄羅斯前官員指出，一旦俄軍在戰場上佔上風，普京又會改變主意。

克宮發言人佩斯科夫回覆《紐時》查詢時稱，普京願就烏克蘭問題談判，但只會是為了實現特別軍事行動的目標。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）

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