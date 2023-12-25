WSJ：開戰之初 拜登說服以棄先攻真主黨

報道指出，美國政府自10月7日哈馬斯突襲以色列以來，其一最大關注焦點是力求阻止以色列北部接壤黎巴嫩邊境的緊張局勢升級。報道引述官員指，白宮在10月11日清晨收到以色列官員緊急通知，指以方相信真主黨策劃襲擊，美國注意到以色列計劃對真主黨「先發制人」，而因以色列自知無法單獨行動，故要求美方支援。然而，拜登的軍情及國安高層開會討論後，認為美以各自情報不一致。

拜登聽取簡報後致電內塔尼亞胡及其戰時內閣，要求對方勿採取行動。內塔尼亞胡最初未被說服，戰時內閣成員、尤其是防長加倫特解釋稱更大範圍的戰爭是無可避免，希望先發制人，美國反對，指這樣的戰爭是可以避免。經過約6小時的通話及會議，美國強調情報未顯示真主黨即將發動攻擊後，以方最終同意不採取行動。

以色列的總理辦公室及國防部拒絕評論事件。美國國防部發言人萊德表示，五角大樓仍關注以黎邊境緊張局勢，但拒絕評論任何具體的討論及情報內容。

（華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）