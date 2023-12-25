北加沙幾完成「作戰管制」 以軍稱將集中攻進南部

以軍周日稱新增8名軍人陣亡，令10月20日的地面戰開打以來的以軍死亡人數累計升至154。總理內塔尼亞胡昨日承認，以軍付出「非常沉重的代價」，但強調以軍會更深入加沙，會作戰直至戰勝哈馬斯。

然而，加沙人民死傷更為慘烈。哈馬斯控制的加沙衛生部周日更新數據，指24小時內有多166名巴人喪命，使戰火罹難累計人數增至20,424。另外上周六至周日間，再多兩名記者在以軍攻擊加沙時殉職。以軍發言人昨宣稱，據以軍統計已擊殺了約8000名巴人武裝分子。

哈馬斯指控以軍坑殺平民

聯合國安理會上周五就停火議案表決前，聯合國開發計劃署（UNDP）署長施泰納在一份促請人道停火、馬上結束戰爭的聲明表示，該署一名56歲職員連同其妻子、5個子女，共逾70名親屬，都死於加沙市附近的以軍空襲。

哈馬斯上周六發聲明，指控以軍「草率處決了137名巴勒斯坦平民」，敦促國際調查。其聲明宣稱蒐得證供，表明以軍在加沙市等北部地區草率處決平民，以軍「在加沙市之東挖了一個大坑，放數以十計被拘平民到坑內處決，之後將坑填平」。哈馬斯此說未獲獨立核實。

（法新社/路透社/衛報/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）