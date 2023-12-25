明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

北加沙幾完成「作戰管制」 以軍稱將集中攻進南部

【明報專訊】以軍由上周六（23日）起通宵達旦分從陸空轟炸加沙北部的賈巴利亞，到昨日宣稱對北部近乎完成「作戰管制」（operational control），準備轉而集中攻擊汗尤尼斯等南部地區的哈馬斯武裝分子。

以軍周日稱新增8名軍人陣亡，令10月20日的地面戰開打以來的以軍死亡人數累計升至154。總理內塔尼亞胡昨日承認，以軍付出「非常沉重的代價」，但強調以軍會更深入加沙，會作戰直至戰勝哈馬斯。

然而，加沙人民死傷更為慘烈。哈馬斯控制的加沙衛生部周日更新數據，指24小時內有多166名巴人喪命，使戰火罹難累計人數增至20,424。另外上周六至周日間，再多兩名記者在以軍攻擊加沙時殉職。以軍發言人昨宣稱，據以軍統計已擊殺了約8000名巴人武裝分子。

哈馬斯指控以軍坑殺平民

聯合國安理會上周五就停火議案表決前，聯合國開發計劃署（UNDP）署長施泰納在一份促請人道停火、馬上結束戰爭的聲明表示，該署一名56歲職員連同其妻子、5個子女，共逾70名親屬，都死於加沙市附近的以軍空襲。

哈馬斯上周六發聲明，指控以軍「草率處決了137名巴勒斯坦平民」，敦促國際調查。其聲明宣稱蒐得證供，表明以軍在加沙市等北部地區草率處決平民，以軍「在加沙市之東挖了一個大坑，放數以十計被拘平民到坑內處決，之後將坑填平」。哈馬斯此說未獲獨立核實。

（法新社/路透社/衛報/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）

上 / 下一篇新聞