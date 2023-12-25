美點名控伊朗親襲「紅海外」商船 前一日先控供情報撐胡塞襲船 伊外長：沒根據

遇襲貨船營運者與以國大亨有關

據美國國防部指，受襲化學品商船MV Chem Pluto掛有利比里亞國旗、由日本企業Rio Brillante擁有，並由荷蘭Ace-Quantum化學品船公司（簡稱AQCT）營運，前日上午在距離印度海岸200海里（約370公里）受到無人機攻擊，當時船上載着原油，附近並無美軍船舶。《華爾街日報》報道，營運貨船的AQCT跟以色列航運大亨奧弗（Idan Ofer）有關。

貨船受襲後入水和起火，火勢後被撲熄，事件未有造成傷亡。印度海軍稱收到求助後提供支援，美軍也表示有在貨船維持航行往印度目的地期間跟其保持聯絡。截稿前未有單位對事件認責，惟五角大樓指貨船是受到來自伊朗的一架無人機攻擊，又稱這次是自2021年以來伊朗第七次攻擊商船。

稱被美要求籲胡塞收手 伊外長：不曾也不會

胡塞武裝屬於伊朗牽頭的「抵抗軸心」陣營一員，故德黑蘭在紅海襲船事件的角色備受關注。白宮國安會發言人上周五指摘伊朗深入參與胡塞武裝攻擊在紅海船舶的行動，提供針對船舶的監控和戰術情報。

然而，伊朗外長阿卜杜拉希揚前日在記者會否認涉事，強調美方指控「沒有根據」，指胡塞的攻擊「完全是也門一方的決定，以支持和防衛加沙」。他又指華府曾要求伊朗建議胡塞不要針對美方和以方區內利益行動，但伊朗明確告知美方，「那些組織是基於自身利益決定如何支持加沙，我們不曾也不會下令他們停止攻擊」。

英國外相卡梅倫在《星期日電訊報》訪問形容伊朗援助中東地區代理人，是「區內及全球的極其惡意影響勢力」，英方會與盟友加強對伊威懾。

美軍：昨再擊落4架胡塞無人機

另外，美軍中央司令部昨日在社交平台X表示，美軍驅逐艦「拉布恩」號（USS Laboon）上周六在紅海南部執行「繁榮守衛者行動」任務時，擊落了4架胡塞武裝從也門控制地區飛向該艦的無人機。其帖文同時提到，同日有兩枚反艦彈道導彈從胡塞控制地區發射到紅海南部的國際航道，未有船舶受影響；此外，美國海軍中央司令部收到報告指有兩艘船舶在當晚8時受到攻擊，其中掛上挪威旗幟的油輪MV Blaamanen險被無人機擊中，另一艘懸掛印度國旗的油輪MV Sai Baba則被無人機擊中，兩艘油輪均沒人員傷亡。美軍中央司令部指這是自10月17日以來胡塞武裝第14及15次對商船的攻擊。

另外，伊朗海軍昨日宣布接收新款Talaeiyeh巡航導彈和偵察直升機，前者射程1000公里，發射後可中途改變方向。

（法新社/路透社/彭博社）

（以色列-哈馬斯戰爭）