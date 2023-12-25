印尼中資鎳加工廠爆炸13死

死者包括4中國工人

發生爆炸的熔煉爐屬於印尼青山不鏽鋼有限公司（ITSS），位於印尼莫羅瓦利工業園（IMIP）。世界最大鎳生產商中國青山控股持有ITSS多數股權。根據IMIP聲明，熔煉爐昨晨約5時半發生爆炸，導致9名印尼工人和4名中國工人死亡，另有46人受傷。火勢於早上9時10分撲滅。

IMIP聲明表示，根據初步調查，事發時工人在維修熔煉爐和安裝板材，爆炸可能是熔煉爐底有易燃液體造成。由於附近有很多用於焊接和切割熔煉爐零件的氧氣瓶，因此熔煉爐爆炸後引發連環爆炸。

IMIP是一個以鎳（nickel）為主的工業園，由中國青山控股及其當地合作伙伴印尼本土八星集團（Bintang Delapan Group）擁有。

鎳可用於生產電動車電池和不鏽鋼。印尼是世界最大鎳生產地，尤以蘇拉威西島的蘊藏最豐。印尼2020年禁止未加工鎳礦出口後，吸引數十億美元計外資在印尼投資建設礦產熔煉廠和加工廠。印尼政府亦嘗試開發鎳下游產業，吸引電動車及電動車電池生產商投資。

不過，近年印尼的鎳加工廠曾發生多宗致命事故。另外，今年初IMIP有鎳礦熔煉廠工人因工作安全及薪酬問題發起抗議，其後演變成騷亂，造成包括一名中國公民在內的兩名工人死亡。

（法新社/路透社）