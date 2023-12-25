印度拘vivo子企3高層 3個月兩以反洗錢拉人 公司：持續騷擾

包括中國籍臨時CEO

該名直接參與案件的消息人士透露，中央執法局拘捕vivo印度分公司的中國籍臨時行政總裁洪旭全（音譯）、財務總監達希亞（Harinder Dahiya）和顧問穆賈爾（Hemant Munjal）。3人已在新德里一個法院提堂，隨後押往印度執法局拘留，周二（26日）將再出庭。

vivo發言人表示：「我們對當局目前的行動深感震驚。最近的逮捕行動表明騷擾行為仍在繼續，給整個行業帶來不確定性。我們將堅決利用一切法律途徑來解決和挑戰這些指控。」

這已是vivo在短時間內第三次在印度遭遇麻煩。2022年，印度電信管理局曾凍結與vivo印度業務相關的119個銀行帳戶，後來撤銷這項措施。路透社今年10月10日報道，中央執法局當天逮捕了4名業界高層，包括一名為vivo印度分公司工作的中國公民，指他們涉嫌洗錢。vivo翌日回應表示：「vivo在印度嚴格遵守當地的法律法規。我們正密切關注近期的調查事宜，並將採取所有可行的法律措施進行應對。」

印方指華手機製造商逃稅85億

路透社上周六的報道指出，2020年6月中印發生邊境衝突以來，印度政府已以「國家安全」為由封禁TikTok、WeChat（微信）、UC瀏覽器等逾200款中國手機應用程式，同時多家中企相繼捲入稅務風波。印度財政部7月稱，過去約6年，小米、realme、OPPO、vivo和一加等中國手機製造商共逃稅約900億盧比（約84.6億港元）。

（路透社/印度PTI通訊社/經濟時報）