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寒流襲日多地0℃以下 大雪癱瘓交通

【明報專訊】日本近日遭受入冬以來最強寒流侵襲，昨日（23日）全國700多處氣溫低於0℃，北部及日本海沿岸地區持續下大雪，多處積雪量超過以往平均水平。大雪導致交通中斷，本州中部石川縣輪島市176戶與外界隔絕。

日本海一側的北陸地方等地持續下大雪。截至昨日上午11時的24小時內，滋賀縣長濱市錄得62厘米積雪，群馬縣水上町降雪量達60厘米，岐阜縣白川鄉積雪達91厘米。北海道美唄市積雪約120厘米，創當地觀測史12月最高紀錄。

石川縣176戶與外界隔絕

石川縣輪島市政府昨表示，大雪導致樹木和電線桿倒塌導致道路堵塞，截至昨日上午10時半，市內山區15處地點共176戶與外隔絕，當地政府已安排運送食物及毛氈等救援物資進入受困地區。北陸電力公司表示，大雪造成石川縣能登山區停電，約有2100戶受影響。岩手縣的東北高速公路也因大雪，昨晨在30分鐘內發生6宗汽車打滑事故，一度造成部分路段雙向封閉逾2小時。富山縣由前日傍晚至昨日上午，共發生85宗車輛打滑意外，3人輕傷。

南面的九州也遭受10年一遇極強寒流，北部前日上空錄得零下12℃的强烈冷空氣，南部上空錄得零下6℃冷空氣，當局對平地和山地發出大雪警戒，各地事故頻生，例如汽車打滑或因為沒有使用雪鏈而動彈不得等。

（中央社/NHK/朝日電視台）

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