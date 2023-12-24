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商船印度對開海域遭無人機擊中起火

【明報專訊】親伊朗的也門胡塞武裝近期多次在紅海襲擊船舶，向以色列施壓停止攻擊加沙，當中施襲範圍似有擴大迹象。英國海事安全公司Ambrey昨日（23日）表示，一艘以色列附屬商船在印度以西對開海域被無人機擊中，並引發火災，幸沒有造成傷亡。今次是以哈開戰以來離紅海最遠的涉以色列船舶遇襲個案。

美指伊朗「深入參與」策劃襲商船

遇襲的化學品油輪MV Chem Pluto懸掛利比里亞國旗，由沙特阿拉伯出發準備前往印度南部，但在印度維拉瓦爾（Veraval）西南200海里處遭無人機擊中，除了起火，船身亦入水。印度海軍已派船到場協助。

美國白宮上周五（22日）引用情報指控伊朗「深入參與」策劃近期也門胡塞武裝攻擊商船行動，包括提供無人機、導彈及戰術情報。白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）指出，胡塞武裝11月開始發動襲擊以來，伊朗提供的戰術情報對於鎖定海上船舶位置至關重要，「我們沒有理由相信伊朗會勸胡塞武裝不要採取這種鹵莽行為」。《華爾街日報》上周五引述西方安全官員報道，許多駛經紅海南部曼德海峽的船舶都關閉無線電避免被追蹤，但伊朗一艘駐守紅海的間諜船蒐集追蹤資料並供給胡塞武裝，讓後者能得知船舶的準確位置然後施襲。

胡塞武裝發言人表示，他們擁有自己的情報機構，不需要依靠伊朗幫助發動襲擊。

（華爾街日報/法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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