以軍涉醫院挖屍再壓碎 無辜醫生平民問話後遭槍擊

加沙北部卡邁勒阿德萬（Kamal Adwan）醫院上周被以軍襲擊。美國有線新聞網絡（CNN）採訪了醫院兩名高級醫務人員、一名醫生和一名病人，他們指控以軍離開醫院大樓時，使用推土機掘出最近埋在庭院臨時墓地中的屍體，醫院兒科服務負責人薩菲亞（Abu Safiya）昨日接受電話訪問時說：「士兵們挖出墳墓，用推土機拖着屍體，然後用推土機將屍體壓碎」。他向CNN分享的影片和影像顯示，醫院各處散落着腐爛的人體遺骸，CNN亦指這些證人口供基本上脗合。

薩菲亞又斥以兵故意折磨無辜者。其中一名叫拉賈卜（Ayman Rajab）的醫生，在接受以軍審問後獲釋，然而在準備返回醫院時被開槍射擊，胸部中彈的他僥倖生還。據報至少5名被盤問的平民返回醫院時被以軍開槍射擊。

美俄棄權 聯國通過人道決議案

另一方面，聯合國安理會上周五（22日）以13票贊成、美國和俄羅斯投棄權票下通過決議案。決議料刪走關鍵條款，即呼籲「緊急中止敵對，好讓人道援助安全且不受阻地進入（加沙），並採取緊急措施邁向持久終止敵對」；取而代之的是呼籲「採取緊急措施，立即允許人道援助安全、不受阻礙且擴大進入（加沙），為持久終止敵對創造條件」。俄羅斯斥決議「完全沒有用處」，指摘美國「可恥、利己、不負責任的行為」，「本質上是給以軍徹底行動自由」。決議並未明確規定採取哪些措施，但這是安理會首次提及止戰。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）說，安理會花了75天才「終於說出止戰字眼」。

（衛報/路透社/CNN/CNBC/BBC）

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