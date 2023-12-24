以軍涉醫院挖屍再壓碎 無辜醫生平民問話後遭槍擊

【明報專訊】涉及以軍在加沙不人道行為的指控持續出現。有加沙醫護和病人向美國傳媒指控以軍在醫院內挖起多具被埋屍體然後壓碎，又在盤問後開槍射擊與恐怖組織無關的醫生和平民。另外，在美俄投棄權票下，聯合國安理會通過為加沙提供更多人道援助的決議，但未呼籲立即停火。
加沙北部卡邁勒阿德萬（Kamal Adwan）醫院上周被以軍襲擊。美國有線新聞網絡（CNN）採訪了醫院兩名高級醫務人員、一名醫生和一名病人，他們指控以軍離開醫院大樓時，使用推土機掘出最近埋在庭院臨時墓地中的屍體，醫院兒科服務負責人薩菲亞（Abu Safiya）昨日接受電話訪問時說：「士兵們挖出墳墓，用推土機拖着屍體，然後用推土機將屍體壓碎」。他向CNN分享的影片和影像顯示，醫院各處散落着腐爛的人體遺骸，CNN亦指這些證人口供基本上脗合。
薩菲亞又斥以兵故意折磨無辜者。其中一名叫拉賈卜（Ayman Rajab）的醫生，在接受以軍審問後獲釋，然而在準備返回醫院時被開槍射擊，胸部中彈的他僥倖生還。據報至少5名被盤問的平民返回醫院時被以軍開槍射擊。
美俄棄權 聯國通過人道決議案
另一方面，聯合國安理會上周五（22日）以13票贊成、美國和俄羅斯投棄權票下通過決議案。決議料刪走關鍵條款，即呼籲「緊急中止敵對，好讓人道援助安全且不受阻地進入（加沙），並採取緊急措施邁向持久終止敵對」；取而代之的是呼籲「採取緊急措施，立即允許人道援助安全、不受阻礙且擴大進入（加沙），為持久終止敵對創造條件」。俄羅斯斥決議「完全沒有用處」，指摘美國「可恥、利己、不負責任的行為」，「本質上是給以軍徹底行動自由」。決議並未明確規定採取哪些措施，但這是安理會首次提及止戰。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）說，安理會花了75天才「終於說出止戰字眼」。
（衛報/路透社/CNN/CNBC/BBC）