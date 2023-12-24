伯利恆取消賀聖誕與加沙人同哀 遊客朝聖者大減打擊經濟 逾70酒店倒閉6000人失業

耶路撒冷教會領袖和伯利恆市議會上月決定停止任何不必要的聖誕慶祝活動，以聲援加沙民眾。伯利恆今年沒有巨型聖誕樹、耶穌誕生場景、聖誕市集或繽紛的燈飾。平安夜前傳統吹着風笛的童軍巡遊，今將改為悼念加沙戰爭死難者的沉默巡遊。伯利恆地標主誕堂今晚雖然仍會舉行聖誕午夜彌撒，但將沒有輪候參觀相傳耶穌誕生洞穴的長人龍，以往聖誕主誕堂前的馬槽廣場遊人如鯽，如今也人迹稀疏。

教堂用瓦礫佈置成馬槽

伯利恆福音派路得教會牧師伊薩克（Munther Isaac）表示，今年沒有人想慶祝，「每年聖誕節我們會慶祝一個嬰孩降生，但現在加沙的孩子卻遭到殺戮」。伊薩克說，教會今年以廢墟瓦礫佈置耶穌誕生馬槽的場景，想反映當今巴人兒童的「痛苦現實」，「如果基督今天降生，他將降生於（以軍空襲中）加沙的瓦礫堆下」。他表示，希望這一幕能告訴全世界，加沙迫切需要停戰。伯利恆居民阿拉馬也稱，今年完全沒有聖誕氣氛，「為了戰爭和加沙人的遭遇，你根本喜樂不起來」。

旅遊業佔伯利恆年均經濟收益七成，聖誕時期的營業額更是一年之最。該市去年才在疫後重新慶祝聖誕，該段時間吸引約12萬名國內外旅客，市內5000間旅館爆滿。不過，自以哈戰事10月7日爆發後，不少航空公司暫停來往以色列航線。一名販賣圍巾和皮製手袋的店東早前站在門可羅雀的店內向法新社說，以往這個時候伯利恆通常擠滿遊客，但如今「這場戰爭破壞了一切」。《以色列時報》報道，由於旅客大減，伯利恆70多間酒店被迫關閉，約6000名旅遊從業員失業。伯利恆市長哈尼耶（Hana Haniyeh）上周五（22日）受訪說：「雖然經濟在崩潰，但假如我們跟加沙人民的遭遇相比，不算得什麼。」

以封加沙停發通行證 親人無望團聚

過去17年間加沙由哈馬斯管治下，以色列當局每逢聖誕等節日尚且會批發通行證予加沙的巴人基督徒到伯利恆，但現在以色列已封鎖所有加沙關卡。居於伯利恆的巴裔天主教徒塔拉齊（Nuha Tarazi）有許多親屬在加沙，往年親人們會在這時節聚首慶祝，惟今年親人要不是被殺，就是不獲許到西岸探望她，她也無法前往加沙。

（以色列時報/法新社/德國之聲）

（以色列-哈馬斯戰爭）