日本熊出沒成風 傷人紀錄新高 暖化致糧食減冬眠遲 人口老化增「宜居荒地 」

日本為棕熊及亞洲黑熊棲息地，其中棕熊在北海道生活，亞洲黑熊則分佈於本州一帶，一般以植物果實或昆蟲等為食。1990年代左右起當局限制捕獵措施，令一度因過度捕獵而大量減少的熊隻數量回升，現時估計單是黑熊數量已有4.4萬隻，遠高於2012年時的1.5萬隻。北海道棕熊估計有1.2萬隻，也較90年代多超過1倍。「熊蹤」在日本並非罕見，每年目擊次數逾萬，但以往熊隻的活動區域一般集中在北部有較多河流、糧食充沛的山脈與叢林地帶，如今熊隻卻愈來愈常走近都市覓食，與人類之間的衝突亦急增。日本環境省本月1日公布，由今年4月至11月底期間，全國發生最少193宗熊隻襲擊人類事件，受害人數達212人，當中6人死亡，為2006年有紀錄以來傷亡最嚴重的一年。

熊蹤頻現 當局研轉撐捕獵

居於岩手縣的佐藤正史（譯音）向美國有線新聞網絡（CNN）稱，早前在距離自己經營的商店僅半小時路程處，被兩隻突然從樹叢撲出的亞洲黑熊襲擊。他遏力用樹枝反抗，並爬到樹上躲避，幸兩熊最終離去，有關影片在網上瘋傳。佐藤說，有鄰居甚至曾在家門外被熊襲擊，「大家面對這情况都變得非常提心吊膽」。環境大臣伊藤信太郎上月（11月）稱，當局正著手研究將熊列入對農作物、生態系統和生活環境造成損害的「指定管理鳥獸」，一旦落實將可向展開捕熊項目的地方政府提供補貼等支援。

專研野生動物災害對策的新潟長岡技術科學大學副教授山本麻希向日本富士新聞網（FNN）稱，熊一般在11月下旬開始冬眠至翌年4至5月左右，惟今年熊隻的主要糧食，包括橡樹和山毛櫸等植物因今夏異常嚴熱的天氣而歉收，不足以為熊隻冬眠前提供足夠能量，成熊隻接近人類聚居地尋找食物充飢的誘因。她指出，氣候變化亦成為熊隻頻繁出沒的因素，因今年屬暖冬，降雪較少，導致部分熊隻能夠不斷覓食而不去冬眠。北海道立綜合研究機構野生動物專家間野勉向CNN指出，氣候變化「很可能」對植物的開花時間，以及授粉昆蟲的活動情况造成顯著影響，而這些正是植物結出果實所必需。當熊沒有足夠食物，便可能會到人類社區覓食，並漸成習性，變成所謂的「都市熊」。

鄉郊高齡化 荒廢農地吸引熊隻

人口老化問題也令情况惡化。東京農業大學亞洲黑熊專家山田晃司向《日本時報》稱，隨着鄉郊地區高齡化，許多聚落人口大幅減少甚至丟空，留下大量荒廢農地，雜草叢生，成為熊隻理想的食物來源與藏身處，加上當局推行保育計劃，令1960至70年代遭大量砍伐的山林重生，野生動物數量亦隨之增加，人類聚居地與郊野的界線日漸模糊。山崎認為，要防止野生動物侵擾人口凋零的山區，需要有措施區隔野生動物，避免牠們接近市鎮中心，但目前單靠地方政府與義工負責清除雜草、設立圍欄，或以儀器追蹤熊隻活動範圍等防治措施，不論資金與人力均已超負荷，熊亦恐背上污名，影響野生動物保育工作。

氣候變致生態崩壞 人熊衝突「新常態」

近年熊隻出沒市區襲擊人類在全球多地都有個案。加拿大沙斯卡寸旺大學（University of Saskatchewan）大學生態學家克拉克（Douglas Clark）稱，以往科學界對於人熊衝突的研究已顯明，要有效減少人熊衝突與傷亡，便必須阻止熊隻改變飲食習性，並避免牠們習慣接觸人類，但這些條件都須以生態系統維持穩定作前提，「在氣候變化已導致生態系統崩壞之際，我們必須將人熊衝突視為新常態」，並為保障人熊未來長遠能和平共存展開相應研究。

（CNN/日本時報/The Conversation）

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