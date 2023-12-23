打斷納卡戰火延燒 亞美尼亞暫得喘息

「擾亂南高加索涉事國籌碼」

亞美尼亞埃里溫國立大學國際關係學部副教授卡拉佩強（Roman Karapetyan）向本報表示，可從以下幾個方面討論以哈戰爭和中東局勢升溫對南高加索地區形勢的影響：從亞美尼亞的角度看來，可以說以巴雙方在加沙重啟戰幔在一定程度上擾亂了南高加索各涉事國家手上籌碼，其中有可能暫時延緩或降低阿塞拜疆對亞美尼亞的軍事侵略；然而在另一方面看來，中東形勢加劇可鬆綁阿塞拜疆的手腳，蓋因其他所有國家都忙於關注以巴發展。

卡拉佩強提醒，阿塞拜疆是以色列的軍事伙伴之一，但該國同時亦是土耳其的盟友和「小弟」，安卡拉「乘上了捍衛巴人權益並為游說反以色列的快車」，亞美尼亞相信在這情况下，阿塞拜疆將在以哈戰爭問題上保持克制，因為穆斯林團結對其而言仍是重要議題。他指部分亞美尼亞圈內人士相信，以色列致力支持和保護作為穆斯林國家的阿塞拜疆，卻換來對方展示不樂見的態度，對該國而言是「重大教訓」。另有亞美尼亞研究學者界擔心，阿塞拜疆可避免直接捲入以哈衝突，並尋找機會拓展在南高加索的利益和計劃。

談到烏克蘭的角度，卡拉佩強認為，目前以巴衝突形勢為俄羅斯帶來重整態勢的絕佳機會，「當然，俄烏和解未必會在短期內發生，最少在一段時間後的中期方會實現，其間南高加索各方將重整勢力與陣營，該地區有可能進入新的動盪時期」。

（以色列-哈馬斯戰爭）

【以哈戰爭與地緣局勢系列之六】