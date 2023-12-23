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一周前誹謗罪成罰11億 朱利亞尼申請破產

【明報專訊】一周前因誹謗而被勒令賠償1.48億美元（約11.55億港元）的美國前總統特朗普前私人律師朱利亞尼周四（21日）申請破產，負債在1億至5億美元之間。

特朗普企圖推翻2020年總統大選結果，由曾任紐約市長的朱利亞尼（Rudy Giuliani，圖）主導法律行動。朱利亞尼曾公開一段喬治亞州富爾頓縣投票所工作人員弗里曼（Ruby Freeman）和莫斯（Shaye Moss）兩母女的影片，誣指她們在計票時有舞弊行為，並對她們提出其他許多毫無根據的指控。美國地方法院法官豪厄爾今年8月裁定，朱利亞尼因誹謗兩人應負法律責任，華盛頓聯邦法院陪審團上周五勒令他支付弗里曼和她女兒莫斯1.48億美元賠償金。豪厄爾周三諭令朱利亞尼立即開始賠償。

79歲的朱利亞尼依美國破產法第11章向紐約破產法院申請破產，他列舉資產介乎100萬至1000萬美元，而報稱的最大筆負債正是那1.48億美元賠償金，其他則包括積欠聯邦和州政府的未繳納所得稅，以及積欠前律師和會計師的費用，達數十萬至數百萬美元。根據紀錄，朱利亞尼積欠總統拜登之子亨特（Hunter Biden）及投票技術公司Dominion和Smartmatic為數「不明」的欠款，後3者都正對朱利亞尼提出訴訟。

公開財務狀况 爭取時間上訴

朱利亞尼的政治顧問戈德曼周四發表聲明，說：「沒有人會理性地相信朱利亞尼市長會有能力繳付如此高的罰款。」他表示，申請破產將可讓朱利亞尼在破產法庭監督下公開財務狀况，並讓他有時間就1.48億美元賠償金提供上訴。不過，美國破產法並不涵蓋任何對第三者「造成蓄意和惡意傷害」而衍生的債務，暫時未知朱利亞尼此舉對他要向兩名選舉人員賠償會否有影響。

（法新社/BBC/中央社）

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