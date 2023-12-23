美放風支持加沙人道援助草案 哈馬斯：戰爭結束前不放人質

外交消息人士表示，美國反對周一提出決議草案中「以色列和哈馬斯停止敵對行動」的表述，還對草案要求在加沙建立聯合國機制以監督人道主義救援物資的提議表示反對。為了避免美國再動用否決權，各國外交人員周四繼續談判，並提出修訂草案。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德周四晚上向記者表示，草案經修訂後美國準備好支持。

新版本刪呼籲「暫停敵對行動」字眼

《紐約時報》報道，草案最新版本刪去呼籲「暫停敵對行動」字眼，僅呼籲「採取緊急步驟容許人道物資不受阻礙地送達」。《華盛頓郵報》則報道，新草案提出聯合國秘書長古特雷斯指派一名高級協調員負責監督、協調和確認加沙接收所有物資的「人道性質」，改變了原先版本中容許古特雷斯全權控制所有運送物資貨車檢查的說法。目前所有進入加沙的物資均由以色列檢查，以防有武器或其他援助落入哈馬斯手中。

以色列表明拒停火

另外，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）正在埃及開羅參與第2天談判，會談於周四晚結束。哈馬斯與「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（Islamic Jihad，簡稱傑哈德） 周四在聲明中說，「除非（以色列）完全停止侵略」，否則他們拒絕任何交換人質與巴勒斯坦囚犯的協議。以色列表明不會停火。另外，代表人質家庭的組織昨表示，一名擁有以色列與美國雙重國籍的73歲人質已在加沙死亡。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）