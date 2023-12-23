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捷克最嚴重槍擊案 槍手疑為高材生 警指疑兇合法擁槍 先弒父再回校隨機殺人

【明報專訊】捷克周四（21日）發生該國歷來最嚴重槍擊案，有近800年歷史的查理大學哲學系一名24歲學生當天下午到鄰近布拉格旅遊區的查理大學文學院大開殺戒，造成最少14死25傷後當場自殺身亡。疑兇作案前在社交平台「寫日記」，稱一直想嘗試校園槍擊，受到俄羅斯一宗槍擊案啟發而決意行動。警方稱合法擁槍的疑犯是高材生，先在家殺死父親再回校隨機殺人，他也涉嫌與日前一對父女被殺有關。

學生逃出天台外牆 槍手向街開火

捷克警方未有公布疑兇名稱，當地以至西方傳媒報道其名為科扎克（David Kozak）。警方前天中午約12時45分（本港晚上9時45分）在布拉格以西霍斯托溫（Hostoun）發現疑兇父親身亡，於是追尋疑兇下落，接到線報他可能往布拉格並且自殺。由於得知疑兇當天下午2時需回查理大學上課，警方事先安排文學院部分師生撤離，惟疑兇在學院主樓作案，至下午3時陸續傳出槍聲和慘叫，校方緊急聯絡指示校內師生以家私雜物反鎖自己在課室避難。傳媒片段顯示，學生舉着雙手疏散，有幾名學生在靠近天台的外牆壁架上躲避槍手。

目擊者稱全身黑衣的疑兇施襲期間走出露台，以自動步槍向附近街道開火。警方昨指疑兇在露台發現被警員重重包圍後開槍自轟身亡。布拉格警察局長昨表示，在案發大樓走廊見到大量彈藥，相信警察迅速到場阻止了更多傷亡。

捷克內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）昨表示，死者中沒有外國人，而傷者中有2名阿聯酋公民和1名荷蘭人。他較早時指事件與國際恐怖主義無關。

捷克國家警察部長馮德拉謝克稱，相信疑兇涉上周五在布拉格東部森林殺害一名2個月大女嬰及其父，指疑兇無刑事紀錄，合法擁有數把槍，相信他隨機犯案。馮德拉謝克指，調查疑兇的社交平台後發現，疑兇受今年秋季俄羅斯一宗恐怖襲擊啟發。

另涉日前殺害一對父女 受俄恐襲案影響

當地及西方傳媒報道，案發前疑兇以本名在社交平台Telegram連日用俄語記錄心聲，指「希望嘗試校園槍擊並可能自殺」，形容自己「一直想殺人，認為自己未來定會成為瘋子」，亦在本月10日寫道，表示受到俄羅斯14歲少女阿法納斯基娜（Alina Afanaskina）本月7日在布良斯克的學校開槍殺死兩名同學啟發，最終決定行動。疑兇又批評阿法納斯基娜「殺的人數不夠多」。

英國《每日郵報》則引述疑兇友人稱，科扎克為人友善幽默，且熱愛運動，今年夏天才自豪生活美滿，擁有一名子女，往後盼跟愛妻生更多小孩，皆不相信他會做出屠殺的可怕之事。警方亦指疑兇成績很好，正調查其行兇動機。

捷克總理菲亞拉前天取消到該國東部訪問，返回布拉格召開緊急內閣會議討論事件，並與總統帕維爾把今天定為全國哀悼日。

（路透社/每日郵報/英國太陽報/紐約時報）

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