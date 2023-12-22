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印總理首回應暗殺錫克教分離主義者指控 稱絕對會查

【明報專訊】美國上月指印度官員涉及一宗在美國本土企圖暗殺錫克教分離主義者的陰謀，印度總理莫迪在周三（20日）刊登的《金融時報》專訪中首度回應該指控，稱會調查所有相關資料，又指美印關係正處「升軌」，不會被「少數事件」破壞。

美國司法部上月底起訴52歲印度公民古普塔（Nikhil Gupta），指他涉嫌策劃在美國境內暗殺一名錫克教分離主義分子，又指古普塔受一名印度官員指使。

稱美印關係處「升軌」

對於美國的指控，莫迪在《金融時報》專訪中說：「如有人提供任何資訊，我們絕對會調查。我們如有公民做了任何好事或壞事，我們都準備好調查。我們致力維護法治。」

被問及美印愈趨密切關係可否被形容為同盟時，莫迪稱即使美國指控印度官員指使暗殺陰謀，美印關係仍處「升軌」，「今天美印比過去任何時候都有更廣泛接觸、更深入的理解、更親切的友誼」。對於事件會否影響印美關係，莫迪指兩黨都強烈支持加強關係，又稱安全及反恐合作是印美關係重要部分，認為將「少數事件」跟外交關係連繫起來並不合適。

加拿大總理杜魯多9月亦曾指控印度當局與加籍錫克教分離主義分子6月被殺案有關，印度政府當時斷然否認，觸發外交風波。不過，杜魯多在加拿大廣播公司周三播出的年終訪問中表示，感覺到印度被美國指控涉及暗殺陰謀後，對加國出現了「語氣上的轉變」，指印度或許意識到應對這問題不能盛氣凌人。

（綜合報道）

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