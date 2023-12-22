印總理首回應暗殺錫克教分離主義者指控 稱絕對會查

美國司法部上月底起訴52歲印度公民古普塔（Nikhil Gupta），指他涉嫌策劃在美國境內暗殺一名錫克教分離主義分子，又指古普塔受一名印度官員指使。

稱美印關係處「升軌」

對於美國的指控，莫迪在《金融時報》專訪中說：「如有人提供任何資訊，我們絕對會調查。我們如有公民做了任何好事或壞事，我們都準備好調查。我們致力維護法治。」

被問及美印愈趨密切關係可否被形容為同盟時，莫迪稱即使美國指控印度官員指使暗殺陰謀，美印關係仍處「升軌」，「今天美印比過去任何時候都有更廣泛接觸、更深入的理解、更親切的友誼」。對於事件會否影響印美關係，莫迪指兩黨都強烈支持加強關係，又稱安全及反恐合作是印美關係重要部分，認為將「少數事件」跟外交關係連繫起來並不合適。

加拿大總理杜魯多9月亦曾指控印度當局與加籍錫克教分離主義分子6月被殺案有關，印度政府當時斷然否認，觸發外交風波。不過，杜魯多在加拿大廣播公司周三播出的年終訪問中表示，感覺到印度被美國指控涉及暗殺陰謀後，對加國出現了「語氣上的轉變」，指印度或許意識到應對這問題不能盛氣凌人。

（綜合報道）