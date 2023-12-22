波蘭新政府向國營傳媒開刀 清洗3機構領導層 涉國內政治角力

國會周二通過有關恢復公共媒體公正性的決議，要求所有政府當局立即採取行動，恢復國民取得可靠資訊及公共媒體運作的憲法秩序。政府又誓言設立更平衡公共服務廣播的電視台。上周三就職的圖斯克新政府，前日就公布將前述國營傳媒的管理層革職及停運有關新聞頻道。

波蘭的國營傳媒被指在PiS執政期間不時報道偏頗，為政府宣傳，又向反對派展開攻擊；TVP Info就曾形容上周宣誓的總理圖斯克不誠實並受德國及俄羅斯影響。外國傳媒報道，TVP Info廣播信號及網站周三已消失。

被指為前朝喉舌 攻擊反對派

PiS周三猛烈抨擊政府的決定，部分該黨成員前往TVP總部及其他國營傳媒的辦公室，警方奉召到場；前一晚PiS成員亦前往TVP總部聲稱要「捍衛民主」。

在野黨轟非法 保守派掀示威

另有示威者周三晚在TVP於首都華沙及其他城市的辦事處外聚集。路透社周三引述有TVP Info支持者稱關閉頻道會滅掉保守派的聲音，損害多元化。

PiS籍的前總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周三在社交網站X稱當局行為非法。作為上屆政府盟友的總統杜達（Andrzej Duda）周四接受私營廣播電台Radio Zet訪問時稱，政府未經適當的議會程序而突然執行有關改革，是違反憲法，「這完全是非法行為。這是無政府狀態」。

（綜合報道）