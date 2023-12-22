阿根廷推300經濟鬆綁措施 千人上街示威

【明報專訊】奉行自由至上主義的阿根廷新任總統米萊伊周三公布影響廣泛的緊急法令，授權300多項放寬監管措施，涵蓋住屋、海關、旅遊業等不同領域，尋求重振經濟。米萊伊在預錄演說上聲言，這是終結阿根廷「衰落模式」的第一步。同日較早前則有米萊伊上台後首場大型示威，左翼組織動員數以千計民眾上街，要求終結米萊伊的「裁員緊縮計劃」。
法令會直接取締阿根廷國內房屋租賃、出口海關安排、土地擁有權、食物零售等的大型監管措施，又要修訂有關航空、醫護、製藥業和旅遊業範疇的規則以鼓勵競爭，還會削減員工解僱補償方案和延長新僱員的試用期。新規則也會改變國有企業的法律地位，令其可以私有化。
在米萊伊預錄演說播出後，首都布宜諾斯艾利斯部分居民隨即按照傳統敲鍋抗議，有數百人甚至臨時到國會大樓外示威，高呼「我們的國家是非賣品！」
有在野貝隆主義政治人物指控米萊伊透過法令來發出新授權，是刻意繞過國會——米萊伊所屬政黨在參眾兩院僅佔分別少於10%和約15%的議席。根據憲法，總統有權在稅務、刑罰和選舉事務以及政黨規則以外的大部分政策領域發出「緊急和必要的法令」。
（金融時報）
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