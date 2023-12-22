阿根廷推300經濟鬆綁措施 千人上街示威

法令會直接取締阿根廷國內房屋租賃、出口海關安排、土地擁有權、食物零售等的大型監管措施，又要修訂有關航空、醫護、製藥業和旅遊業範疇的規則以鼓勵競爭，還會削減員工解僱補償方案和延長新僱員的試用期。新規則也會改變國有企業的法律地位，令其可以私有化。

在米萊伊預錄演說播出後，首都布宜諾斯艾利斯部分居民隨即按照傳統敲鍋抗議，有數百人甚至臨時到國會大樓外示威，高呼「我們的國家是非賣品！」

有在野貝隆主義政治人物指控米萊伊透過法令來發出新授權，是刻意繞過國會——米萊伊所屬政黨在參眾兩院僅佔分別少於10%和約15%的議席。根據憲法，總統有權在稅務、刑罰和選舉事務以及政黨規則以外的大部分政策領域發出「緊急和必要的法令」。

（金融時報）