金正恩：倘受核挑釁用核回應

朝兩日射兩導彈 美日韓譴責

韓方指朝鮮周日晚向朝鮮半島東部海域發射短程導彈後，翌早再向東部海域發射洲際導彈。朝中社周二（19日）確認朝軍舉行使用固體燃料的「火星-18」洲際彈道導彈發射訓練，金正恩現場視察。他周三在勞動黨中央委員會本部大樓，接見參與發射訓練的導彈總局第二紅旗連軍人，稱這次發射訓練顯示朝鮮武裝力量對維護國家主權的忠誠度和堅定立場，又表明若敵人作出核挑釁，朝鮮將毫不猶豫實施核打擊。

另外，勞動黨中央委員會副部長金與正周四在朝中社發表文章，譴責聯合國安理會討論朝鮮發射「火星-18」洲際導彈，指美韓的語言和武力挑釁是引發朝鮮對抗的直接原因，但安理會再次視而不見，只拿朝鮮行使自衛權說事而深表遺憾。

韓國外交部發言人任洙奭昨在例行記者會指，朝方以行使自主權和自衛權為由，繼續發起安理會多項決議禁止的核導挑釁，朝方應停止將韓方為維護朝鮮半島和平穩定採取的正當防禦措施稱為「威脅」。

韓國外長朴振、美國國務卿布林肯、日本外相上川陽子昨日發表聯合聲明，指朝鮮持續挑釁對朝鮮半島、該地區乃至國際和平與安全構成重大威脅。美日韓三方亦對最近啟動的「朝鮮導彈警報信息實時共享體系」，以及制定三方長期訓練計劃表示歡迎。

（朝中社/新華社/韓聯社）