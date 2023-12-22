有紅海船運商加價 有出口商改海空混合運輸

路透社昨（21日）在相關報道中引述多名全球貨運業人士，其中德國空運巨頭漢宏國際物流（Hellmann Worldwide Logistics）營運總監克萊內—拉斯蒂斯（Jan Kleine-Lasthues）表示，部分回應最快的公司正尋求兩種或以上交通工具的運輸模式，尤其服飾等消費品以及電子科技產品改以海空聯合運貨，如從海路運到阿聯酋迪拜，再經飛機運抵目的地，免卻貨船繞道南非好望角所需的額外時間。

美國速客物流（SEKO）全球商務總監伯克（Brian Bourke）亦指出，航空貨運的成本是海運的5至15倍，但如貨品上架所需的時間增加一倍，則更多出口商將轉用空運，尤其是運送名牌服飾及高端電子產品。

報道又指巴拿馬運河乾涸以至中國工廠趕於農曆新年假期前出貨等因素，令國際航運短期內仍面臨嚴峻形勢。全球第三大的法國達飛海運集團（CMA CGM）已因紅海形勢向客戶徵收緊急附加費。

希臘加入紅海護航聯盟

希臘昨宣布加入美國領導的保護紅海船道海軍聯盟，防長登迪亞斯（Nikos Dendias）昨表示，希臘就應對針對全球海事交通的「巨大威脅」抱有「根本利益」。

（路透社/法新社）